Sveitarstjórn Hörgársveitar hefur tekið jákvætt í áform um stækkun lóðar Hótels Hjalteyrar. Fyrir liggja drög að breytingu þar sem lóðin myndi stækka úr 10.233 fermetrum í um 32.000 fermetra.
Málið var lagt fram til kynningar ásamt tillögu frá Landslagi ehf. þar sem sýnd er möguleg útfærsla stækkunarinnar. Sveitarstjórn heimilaði umsækjanda að vinna áfram tillögu að breytingum á aðal- og deiliskipulagi vegna fyrirhugaðrar stækkunar.
Með ákvörðuninni hefur verkefnið fengið grænt ljós til frekari skipulagsvinnu, en endanleg afgreiðsla breytinganna liggur síðar fyrir.
Apt. Hótel Hjalteyri er fjölskyldurekið hótel með íbúðum og herbergjum. Boðið er upp á fjórar íbúðir og þrjú tveggja manna herbergi. Hótelið stendur á hæðinni fyrir ofan þorpið í um það bil tveggja kílómetra fjarlægð.