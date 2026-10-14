Drift EA eflir ráðgjöf á sviði hugverkaréttinda og einkaleyfa

14. október, 2026 - 15:03 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Ingólfur Pálsson einkaleyfasérfræðingur Mynd aðsend
Ingólfur Pálsson einkaleyfasérfræðingur Mynd aðsend

Ingólfur Pálsson, evrópskur einkaleyfafulltrúi hjá Dragsted Partners A/S í Danmörku, hefur gengið til liðs við hóp sérfræðinga hjá Drift EA sem kallast Driftarar. Með þátttöku hans eykst aðgengi frumkvöðla að sérfræðiþekkingu á sviði einkaleyfa og verndar hugverka, sem getur skipt sköpum í þróun nýrra lausna og uppbyggingu fyrirtækja.

Drift EA vinnur að því að efla nýsköpun og frumkvöðlastarf á Norðurlandi með fjárfestingum, ráðgjöf, aðstöðu og tengslaneti. Hluti af því starfi er samstarf við hóp sérfræðinga og fyrirtækja, svokallaða Driftara, sem leggja verkefnum lið með þekkingu sinni, reynslu og tengslum við atvinnulífið.

Ingólfur sem er nýr í þeim hópi, starfar sem evrópskur einkaleyfafulltrúi hjá Dragsted Partners A/S í Danmörku. Hann aðstoðar frumkvöðla og fyrirtæki við að meta möguleika á einkaleyfavernd, móta stefnu um vernd uppfinninga og undirbúa og reka einkaleyfisumsóknir á alþjóðlegum vettvangi. Sérþekking hans liggur einkum á sviði vélbúnaðar, iðnaðartækni og tæknilausna, meðal annars á sviði grænna lausna.

Í samstarfinu við Drift EA verður lögð áhersla á að gera einkaleyfaráðgjöf aðgengilega snemma í þróunarferli nýrra verkefna. Þannig geta frumkvöðlar áttað sig á því hvaða þættir lausna þeirra gætu verið verndarhæfir, hvenær rétt sé að huga að vernd og hvernig hún geti stutt við áframhaldandi þróun og verðmætasköpun.

Fjölbreytt sérþekking nýtist frumkvöðlum

Drift EA styður frumkvöðla á mismunandi stigum, meðal annars í gegnum Slipptökuna, þar sem frumkvöðlateymi fá fræðslu og leiðsögn við að þróa viðskiptahugmyndir sínar á vinnustofum. Að þeim loknum geta valin verkefni komist áfram í Hlunninn (e. incubator), þar sem þau fá markvissan stuðning við áframhaldandi uppbyggingu fyrirtækja sinna til lengri tíma, meðal annars í formi fjárfestinga, ráðgjafar, leiðsagnar og aðgangs að sérfræðiþekkingu og tengslaneti Driftar EA.

Driftarar gegna mikilvægu hlutverki í stuðningi Driftar EA við frumkvöðla. Að lokinni Slipptöku, velur stjórn Driftar þau verkefni sem fá áframhaldandi stuðning í Hlunninum. Við valið leitar stjórnin einnig álits til Driftara, sem leggja mat á verkefnin út frá ólíkri fagþekkingu og reynslu.

Núverandi hópur Driftara samanstendur af KPMG, Enor, Eflu, Deloitte, Geimstofunni, COWI, Komplíment markaðs- og ráðgjafastofu og Háskólanum á Akureyri, auk Ingólfs sem bætist nú í hópinn.

„Driftararnir búa yfir gríðarlega fjölbreyttri og ólíkri sérþekkingu og geta þau því lagt mat á verkefnin frá mismunandi hliðum. Það hjálpar okkur að greina styrkleika þeirra og þau tækifæri sem felast í áframhaldandi þróun þeirra,“ segir Sesselja Barðdal Reynisdóttir, framkvæmdastýra Driftar EA.

Samstarfið einskorðast þó ekki við val á verkefnum. Driftarar eru einnig paraðir saman við frumkvöðlateymi í Hlunninum og taka reglulega stöðufundi með þeim, ásamt Hreini Þór Haukssyni, leiðtoga frumkvöðla og fjárfestinga hjá Drift EA. Þar fá frumkvöðlar tækifæri til að leita ráða, ræða áskoranir og nýta sér reynslu og tengsl samstarfsaðila við uppbyggingu fyrirtækja sinna.

Þekkingu miðlað til atvinnulífsins

Driftarar taka jafnframt þátt í að miðla þekkingu og reynslu til breiðari hóps með reglulegum innblásturserindum í Drift EA. Erindin eru hagnýt og fræðandi og ætlað að nýtast bæði frumkvöðlum jafnt sem fyrirtækjum í atvinnulífinu.

Með þessum fjölbreytta hóp sérfræðinga vill Drift EA styrkja tengsl nýsköpunar og atvinnulífs, auðvelda frumkvöðlum aðgengi að sérhæfðri þekkingu og skapa betri forsendur fyrir þróun hugmynda í sjálfbær og verðmæt fyrirtæki á Norðurlandi.

Frá þessu segir i tilkynningu

Til baka

Nýjast

  • Drift EA eflir ráðgjöf á sviði hugverkaréttinda og einkaleyfa

    • 14.10.2026
    Ingólfur Pálsson, evrópskur einkaleyfafulltrúi hjá Dragsted Partners A/S í Danmörku, hefur gengið til liðs við hóp sérfræðinga hjá Drift EA sem kallast Driftarar. Með þátttöku hans eykst aðgengi frumkvöðla að sérfræðiþekkingu á sviði einkaleyfa og verndar hugverka, sem getur skipt sköpum í þróun nýrra lausna og uppbyggingu fyrirtækja.

  • Háskólinn á Akureyri opnar fyrir nám í áfengis- og vímuefnaráðgjöf

    • 14.10.2026
    Háskólaráð Háskólans á Akureyri samþykkti á fundi sínum 26. september að setja á laggirnar nýtt þriggja ára bakkalárnám í Áfengis- og vímuefnaráðgjöf við Hjúkrunarfræðideild.

  • KEA fagnar 140 ára afmæli með 10 milljóna króna styrk til björgunarsveita

    • 14.10.2026
    Í tilefni 140 ára afmælis KEA á árinu hefur félagið ákveðið að styrkja björgunarsveitir á félagssvæði sínu um samtals 10 milljónir króna. Með styrknum vill KEA þakka björgunarsveitunum fyrir ómetanlegt framlag þeirra til öryggis og velferðar íbúa á svæðinu.

  • Samherji kaupir Bjarna Ólafsson AK

    • 13.10.2026
    Samherji hefur fest kaup á uppsjávarskipinu Bjarna Ólafssyni AK 70 frá Síldarvinnslunni.  Skipið var smíðað árið 1999 í Noregi og var keypt til Íslands árið 2015.

  • Málmiðnbraut VMA Ný standborvél afhent

    • 13.10.2026
    Málmiðnbraut VMA fékk á dögunum nýja standborvél til notkunar í vélasal skólans. Tækjabúnaður í málmiðngreinum eldist hratt og er endurnýjun hans dýr, en góðir bakhjarlar skólans hlupu undir bagga að þessu sinni.

  • Jólaglögg aftur á svið eftir ákall frá áhorfendum

    • 13.10.2026
    Grínsýningin Jólaglögg frá norðlenska atvinnuleikhópnum Umskiptingum vakti mikla lukku síðustu jól og verður nú sýnd aftur í Hofi á Akureyri

  • Djúp lægð stefnir á landið á miðvikudag

    • 12.10.2026
    Óli Þór Árnason veðurfræðingur á Veðurstofu Íslands segir mjög djúpa lægð vera á leið til landsins. Gera spár ráð fyrir að loftþrýstingur í lægðinni verði kominn niður í 937 millibör þegar hún nálgast landið á miðvikudagsmorgun. Útlit er fyrir að lægðin gangi á land skammt austan Mýrdalsjökuls og haldi þaðan til norðausturs.

  • Ný vinátta og mikil sviðsvinna að baki Mean Girls

    • 12.10.2026
    Það er í mörg horn að líta þegar stór sýning er sett á svið samhliða skólagöngu. Hjá leikfélaginu Píramus & Þispu hefur undirbúningur að uppsetningu Mean Girls þó líka orðið tilefni til nýrra kynna og vináttu. Hrefna Ósk Davíðsdóttir, sem fer með hlutverk Reginu George, segir hópinn hafa þést jafnt og þétt og nýja félaga þegar orðna mikilvægan hluta af starfinu.

  • Sex félagar í Ferðafélagi Akureyrar sæmd gullmerki Ferðafélags Íslands á afmælisári FA

    • 12.10.2026
    Síðastliðinn laugardag var hin árlega Sviðamessa Ferðafélags Akureyrar haldin í Ljósvetningabúð. 
Sjá meira