Býr til og selur armbönd til styrktar KAON

21. nóvember, 2025 - 09:56 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Við afhendingu styrksins Myndir KAON
Við afhendingu styrksins Myndir KAON

Aníta 11 ára er búin að vera gera handgerð armbönd og selja þetta árið, ekkert armband er eins og stundum gert eftir pöntunum, þannig að hvert armband er sérstakt.

Hún ákvað sjálf í haust að hún myndi vilja styrkja krabbameinsveika með sölunni á armböndunum en amma hennar greindist í janúar á þessu ári með ólæknandi krabbamein.

Í október safnaði hún 100.000 kr. sem hún færði Krabbameinsfélagi Akureyrar og nágrennis í styrk á dögunum.

Félagið þakkar Anítu kærlega fyrir þetta frábæra framlag.

 

Það var heimasíða KAON sem fyrst sagði frá 

Til baka

Nýjast

  • Kristján Vilhelmsson framkvæmdastjóri útgerðarsviðs Samherja lætur af störfum

    • 21.11.2025
    Kristján Vilhelmsson framkvæmdastjóri útgerðarsviðs Samherja hf. lætur af störfum um næstu mánaðamót. Hann gerði stjórn félagsins grein fyrir ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏þessari ákvörðun sinni fyrr í mánuðinum og í dag tilkynnti hann sínu nánasta samstarfsfólki um væntanleg starfslok. Þetta kemur fram í frétt á vef Samherja,  www.samherji.is

  • Sterk ferða­þjónusta skapar sterkara sam­félag

    • 21.11.2025
    Ferðaþjónustan á Norðurlandi stendur á tímamótum. Aldrei áður hafa tækifærin verið jafn augljós og raunhæf. Ný hótel rísa, fjölbreytt afþreying vex, og heilsársferðaþjónusta er orðin að veruleika. Staðan er gjörbreytt frá því fyrir aðeins nokkrum árum síðan.

  • Býr til og selur armbönd til styrktar KAON

    • 21.11.2025
    Aníta 11 ára er búin að vera gera handgerð armbönd og selja þetta árið, ekkert armband er eins og stundum gert eftir pöntunum, þannig að hvert armband er sérstakt. 

  • Framsýn þakkað fyrir velvilja í garð HSN í Þingeyjarsýslum

    • 20.11.2025
    Aðalfundur Styrktarfélags HSN í Þingeyjarsýslum var haldinn á dögunum. Þar var farið yfir rekstur félagsins árið 2024 auk þess sem stjórn félagsins afhenti HSN gjafabréf fyrir þeim tækjum sem félagið hefur fjármagnað fyrir stofnunina. Alls styrkti sjóðurinn HSN fyrir um 14,6 milljónir króna árið 2024 og það sem af er þessu ári hefur sjóðurinn fjármagnað tækjakaup fyrir tæplega 20 milljónir.

  • Fallorka og Orkusalan – saman í stanslausu stuði!

    • 20.11.2025
    Fallorka, sem er dótturfélag Norðurorku, hefur hætt sölu á rafmagni og gert samstarfssamning við Orkusöluna um kaup á allri raforku sem Fallorka framleiðir í virkjunum sínum. Með þessu samstarfi tryggjum við að orkuframleiðslan úr heimabyggð haldi áfram að nýtast samfélaginu, en þjónustan við heimili og fyrirtæki færist nú yfir til Orkusölunnar.

  • Fyrsti doktor í hjúkrunarfræði sem útskrifast frá Háskólanum á Akureyri

    • 20.11.2025
    Akureyri skartaði sínu fegursta þegar Elín Arnardóttir, fyrsti doktor í hjúkrunarfræði útskrifaður frá Háskólanum á Akureyri, varði doktorsritgerð sína við glæsilega og hátíðlega athöfn í hátíðarsal Háskólans föstudaginn 14. nóvember síðastliðinn.

  • Freyvangsleikhúsið sýnir Jólaköttinn næstu helgar

    • 20.11.2025
    „Þetta er hugljúft jólaævintýri sem við vonum að fólki á öllum aldri falli vel í geð,“ segir Jóhanna S. Ingólfsdóttir. Hún skrifað leikverkið Jólaköttinn sem Freyvangsleikhúsið frumsýnir annað kvöld, föstudagskvöldið 21. nóvember kl. 20. Verkið verður sýnt um helgar fram til jóla, kl. 13 á laugar- og sunnudögum og síðasta sýning verður 20. desember.

  • FVSA styrkir Velferðarsjóð Eyjafjarðarsvæðis

    • 20.11.2025
    Stjórn Félags verslunar- og skrifstofufólks Akureyri og nágrenni samþykkti á dögunum styrk að upphæð 750.000 kr. til Velferðarsjóðs Eyjafjarðarsvæðis. Sjóðurinn er samstarfsverkefni Mæðrastyrksnefndar Akureyrar, Hjálpræðishersins á Akureyri, Rauða Krossins við Eyjafjörð og Hjálparstarfs Kirkjunnar, en í sameiningu standa samtökin að jólaaðstoð á svæðinu. 

  • Raggi Sverris á 60 ára starfsafmæli

    • 20.11.2025
    „Ég er algjörlega elsku sáttur við starfsferilinn og hefði hvergi annars staðar viljað vera,“ segir Ragnar Sverrisson sem fagnar því á laugardag, 22 nóvember að hafa starfað hjá versluninni JMJ á Akureyri í 60 ár. „Galdurinn við að endast svona lengi er að hafa gaman af starfinu og sinna því af ástríðu alla daga.“
Sjá meira