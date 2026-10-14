Bragð af Persíu í Kelduhverfi

14. október, 2026 - 21:45 Egill Páll Egilsson - egillpall@vikubladid.is
Hjónin Egill Bjarnason og Sigrún Björg Aðalgeirsdóttir tóku við Hótel Skúlagarð fyrir rúmlega þremur…
Hjónin Egill Bjarnason og Sigrún Björg Aðalgeirsdóttir tóku við Hótel Skúlagarð fyrir rúmlega þremur árum og hafa á þeim tíma bryddað upp á ýmsum nýjungum.

Persnesk matargerð verður í aðalhlutverki á Hótel Skúlagarði í Kelduhverfi föstudaginn 16. og laugardaginn 17. október. Þar mun Sahar Pahlevanzadeh sjá um þrírétta máltíð. Að sögn Egils Bjarnasonar hótelstjóra hefur hugmyndin að kvöldunum hefur verið til umræðu frá því hún flutti í sveitina fyrr á þessu ári.

 

Sahar býr ásamt eiginmanni sínum, Amin Asghali, í Austurgarði í Kelduhverfi og starfar um þessar mundir í mötuneyti Öxarfjarðarskóla. Hún hefur lengi fengist við matseld en samkvæmt viðburðarlýsingunni er þetta í fyrsta sinn sem hún býður til matarkvölds með réttum frá heimalandinu. Það gerir hún eftir mikla hvatningu frá fólki sem þekkir til matargerðar hennar.

Egill í Skúlagarði segir að fyrst um sinn hafi hann ekki vitað að Sahar væri reynslumikil matselja. Sjálfur kynntist hann persneskri matargerð þegar hann starfaði um stutta hríð á hóteli í írönsku borginni Yazd um tvítugt.

„Íran er frjósamt landbúnaðarland, með fjölbreyttum og flóknum matarhefðum,“ segir Egill. Áður en hann kom þangað hafði hann ferðast um Pakistan og Afganistan og þótti merkilegt hversu frábrugðin persneska matargerðin væri þeirri sem hann hafði kynnst í nágrannaríkjunum.

Á matseðlinum verður Mirza Ghasemi, grillað eggaldin með tómötum og hvítlauk, borið fram með stökkristuðu pítubrauði. Í aðalrétt verður Ghormeh Sabzi, einn þekktasti réttur Írans. Þetta er hægeldaður pottréttur með lambakjöti, baunum og þurrkuðum persneskum lime, borinn fram með saffranhrísgrjónum. Máltíðinni lýkur með persneskri eplaköku með kanil og kardimommum. Sami matseðill verður bæði kvöldin.

Aðspurður við hverju gestir megi búast segir Egill: „Þeir mega búast við notalegu haustkvöldi í góðum hópi.“ Nánast fullbókað er á laugardagskvöldið.

Þemakvöld hafa áður verið haldin í Skúlagarði. Síðasta haust kom danski kokkurinn María Inga Hansen í heimsókn og komust þá færri að en vildu. Í nóvember stendur til að halda fjölskylduvænan viðburð með ítölsku þema.

Borðhald hefst klukkan 19 bæði kvöldin og kostar þrírétta máltíðin 9.000 krónur á mann. Takmarkað pláss er í boði og nauðsynlegt að panta borð með því að senda Hótel Skúlagarði skilaboð.

Til baka

Nýjast

  • Bragð af Persíu í Kelduhverfi

    • 14.10.2026
    Persnesk matargerð verður í aðalhlutverki á Hótel Skúlagarði í Kelduhverfi föstudaginn 16. og laugardaginn 17. október. Þar mun Sahar Pahlevanzadeh sjá um þrírétta máltíð. Að sögn Egils Bjarnasonar hótelstjóra hefur hugmyndin að kvöldunum hefur verið til umræðu frá því hún flutti í sveitina fyrr á þessu ári.

  • Neyðarstjórn Norðurorku í viðbragðsstöðu en spáð er hárri sjávarstöðu í nótt

    • 14.10.2026
    Neyðarstjórn Norðurorku hefur í gær og í dag verið í viðbragðsstöðu vegna slæmrar veðurspár fyrir kvöldið og fram á nótt.

  • Drift EA eflir ráðgjöf á sviði hugverkaréttinda og einkaleyfa

    • 14.10.2026
    Ingólfur Pálsson, evrópskur einkaleyfafulltrúi hjá Dragsted Partners A/S í Danmörku, hefur gengið til liðs við hóp sérfræðinga hjá Drift EA sem kallast Driftarar. Með þátttöku hans eykst aðgengi frumkvöðla að sérfræðiþekkingu á sviði einkaleyfa og verndar hugverka, sem getur skipt sköpum í þróun nýrra lausna og uppbyggingu fyrirtækja.

  • Háskólinn á Akureyri opnar fyrir nám í áfengis- og vímuefnaráðgjöf

    • 14.10.2026
    Háskólaráð Háskólans á Akureyri samþykkti á fundi sínum 26. september að setja á laggirnar nýtt þriggja ára bakkalárnám í Áfengis- og vímuefnaráðgjöf við Hjúkrunarfræðideild.

  • KEA fagnar 140 ára afmæli með 10 milljóna króna styrk til björgunarsveita

    • 14.10.2026
    Í tilefni 140 ára afmælis KEA á árinu hefur félagið ákveðið að styrkja björgunarsveitir á félagssvæði sínu um samtals 10 milljónir króna. Með styrknum vill KEA þakka björgunarsveitunum fyrir ómetanlegt framlag þeirra til öryggis og velferðar íbúa á svæðinu.

  • Samherji kaupir Bjarna Ólafsson AK

    • 13.10.2026
    Samherji hefur fest kaup á uppsjávarskipinu Bjarna Ólafssyni AK 70 frá Síldarvinnslunni.  Skipið var smíðað árið 1999 í Noregi og var keypt til Íslands árið 2015.

  • Málmiðnbraut VMA Ný standborvél afhent

    • 13.10.2026
    Málmiðnbraut VMA fékk á dögunum nýja standborvél til notkunar í vélasal skólans. Tækjabúnaður í málmiðngreinum eldist hratt og er endurnýjun hans dýr, en góðir bakhjarlar skólans hlupu undir bagga að þessu sinni.

  • Jólaglögg aftur á svið eftir ákall frá áhorfendum

    • 13.10.2026
    Grínsýningin Jólaglögg frá norðlenska atvinnuleikhópnum Umskiptingum vakti mikla lukku síðustu jól og verður nú sýnd aftur í Hofi á Akureyri

  • Djúp lægð stefnir á landið á miðvikudag

    • 12.10.2026
    Óli Þór Árnason veðurfræðingur á Veðurstofu Íslands segir mjög djúpa lægð vera á leið til landsins. Gera spár ráð fyrir að loftþrýstingur í lægðinni verði kominn niður í 937 millibör þegar hún nálgast landið á miðvikudagsmorgun. Útlit er fyrir að lægðin gangi á land skammt austan Mýrdalsjökuls og haldi þaðan til norðausturs.
Sjá meira