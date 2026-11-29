Komin er út bókin Fuglar í íslenskri náttúru höfundur er María Björg Gunnarsdóttir
Fuglar í íslenskri náttúru er ljósmynda- og fræðibók þar sem María Björg Gunnarsdóttir sameinar áralangan áhuga sinn á fuglalífi, ljósmyndun og sögunum á bak við íslenska fugla og hér er afraksturinn á fallegri bók..
Í íslenskri náttúru eru augnablik sem lifa lengur en orð fá lýst. Fuglar tilheyra þeim augnablikum. Þeir birtast og hverfa með vindinum, eins og hluti af birtunni sjálfri — svartir punktar yfir gráum vetrarhimni, hvítir vængir yfir briminu. Auk mynda kynnir höfundur mismunandi tegundir og segir frá því hvernig fuglarnir lifa og haga sér í sínu náttúrulega umhverfi. Hver fugl á sína sögu, markmið Maríu er að vekja forvitni lesenda og benda á að með því að þekkja fuglana betur lærum við að meta náttúruna og vernda hana.