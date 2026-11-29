Að þessu sinni er ferðinni heitið í Veiðivötn, sem er náttúruperla rétt vestan við Vatnajökul. Veiðivötn samanstanda af allt að 50 vötnum sem dreifast um stórt svæði og hægt að veiða fisk í þeim öllum, urriða og bleikjur.
Páll og Bjarni geta vart beðið eftir að komast úr bænum til að upplifa ævintýrin sem bíða þeirra í sumarfríinu. Líklegast kynnast þeir einnig nýju fólki og frægu, stórsöngvurum, veiðistúlkum og furðuverum, sem gerir fríið enn skemmtilegra.
Spennandi bók fyrir unga lesendur og áhugafólk um vináttu, veiðar og útiveru.