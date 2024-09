Þrjár sýningar opnaðar í Listasafninu á Akureyri

Þrjár sýningar verða opnaðar í Listasafninu á Akureyri laugardaginn 28. september kl. 15: Detel Aurand og Claudia Hausfeld – Samskipti, Georg Óskar – Það er ekkert grín að vera ég og Einar Falur Ingólfsson – Útlit loptsins – Veðurdagbók. Klukkan 15.45 hefst listamannaspjall við Georg Óskar, Detel Aurand og Claudia Hausfeld. Daginn eftir opnun, sunnudaginn 29. september, kl. 15 verður kynning og upplestur á bók Detel Aurand, We Are Here.

Detel Aurand og Claudia Hausfeld – Samskipti

Samskipti er sýningarverkefni sem byggir á viðvarandi póstsendingum á listaverkum á milli listakvennanna Claudia Hausfeld og Detel Aurand, stýrt af Katharina Wendler. Þær þrjár hafa allar sterk tengsl við Ísland, hafa búið hér og unnið til margra ára og rannsakað hina svæðisbundnu listasenu ofan í kjölinn. Síðan 2017 hafa listakonurnar tvær skipst á teikningum, málverkum, klippimyndum, ljósmyndum og hlutum í póstsendingum, þar sem þær fjalla um málefni tengd eyjalífi hér og þar, í fortíð og nútíð.

Georg Óskar – Það er ekkert grín að vera ég

Yrkisefni Georgs Óskars eru fjölbreytileg og varpa ljósi á auðugt hugmyndaflug málarans sem oft setur sig í hlutverk sögumanns. Hvert verk er sjálfstæð veröld þar sem gjarnan er að finna skírskotanir til hversdagslegra atburða í samtímanum sem settir eru í allt annað og óskylt samhengi þannig að úr verður skálduð, kómísk og jafnvel kaldhæðnisleg tilvera. Hugmyndir flæða um myndflötinn, kallast á og vaxa í huga áhorfandans. Vísanir í hetjur teiknimyndanna eða kynjaverur verða honum að yrkisefni. Verkin minna okkur á hve hollt það getur verið að leita á náðir fantasíunnar og hliðarheimanna til að sjá og skilja okkar raunsönnu veröld.

Einar Falur Ingólfsson – Útlit loptsins – Veðurdagbók

Veðurdagbókin Útlit loptsins er hryggjarsúlan í röð myndlistarverka um veður og tíma sem Einar Falur Ingólfsson vann að 2022 til 2023 sem fulltrúi Íslands í fjölþjóðlegu verkefni um veðrið, Veðurneti heimsins. Veðurdagbókin samanstendur af 366 verkum sem byggja á þremur þáttum, ljósmynd og veðurskráningu tveggja tíma. Í eitt ár tók Einar Falur ljósmynd af himninum á hádegi og er hún birt ásamt opinberri veðurskráningu á sama augnabliki. Kallast hún á við veðurskráningu Árna Thorlaciusar (1802-1881) í Stykkishólmi 170 árum fyrr.