Starfsfólki verslana sem vinna á frídegi verslunarmanna á að greiða stórhátíðarkaup

Sýningin „Úr fjöru í drullupoll/From the Shore to the Mudpool” verður opnuð í Verksmiðjunni á Hjalteyri á laugardag, 30. júlí klukkan 14. Sýningin hefur að umfjöllunarefni athöfnina „cruising“- eða sveima sem snýr að öllum kynjum og sjálfsmyndu...