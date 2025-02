Nýtt starf?

Dýrleif Skjóldal

Síðasta vika var kennaranum mér erfið! Fyrst ber þar að telja útspil bæjarstjórans Àsthildar Sturludòttur, um að bæjarstjórnin geti ekkert gert til að semja við okkur um hvernig klára eigi þann samning sem fyrir liggur frá 2016, þar sem þau eigi ekki fulltrúa í samninganefnd sem þau þurfa samt að fylgja? Fyrir mér sem hefur nú fengið það kveðið upp í Félagsdómi að ég er starfsmaður Akureyrarbæjar og ekki Hulduheima, finnst það afkáralegt svo ekki sé meira sagt að nú geti bæjarstjóri fyrir hönd bæjarstjórnar afsalað sér með öllu þessum samningaviðræðum við mig og kollega mína vegna samnings við samninganefnd frá 2023 sem hún segist bundin af. En hvað með samninginn sem hún er bundin af frá árinu 2016 við okkur? Er hægt að velja hvaða samningum maður er bundinn af?

Í lok vikunnar ákvað svo fyrrgreind samninganefnd fyrir hönd sveitarfélaganna að hafna tillögu ríkissáttasemjara um að klára þetta mál og standa við samninginn sem sveitarfélögin öll eru bundin af. Og bæjarstjóri getur ekkert gert, ekki bæjarfulltrúar, og þaðan af síður fræðslustjóri.

Það sem ég get gert er hins vegar þetta. Ég get hætt mínu dásamlega starfi í Holtakoti. Ég get farið til einhvers sem vill meta mína vinnu við mig. Einhvers sem er ekki bundinn af sumum samningum en ekki öðrum. Einhvers sem er heiðarlegur og vill heiðarlegan starfsmann, sem er lítið sem ekkert fjarverandi vegna veikinda eða veikra barna. Umsókn mín gæti litið svona út:

,,Kæri atvinnurekandi, ég leita að nýjum starfsvettvangi.

Ég er háskólamenntaður sérfræðingur með 16 ára starfsreynslu sem leikskòlakennari og 6 àra starfsreynslu sem ófaglærður kennari í grunnskóla.

Helstu styrkleikar mínir og hæfni eru:

Traustur og áreiðanlegur einstaklingur sem tekur ábyrgð á eigin verkefnum.

Hef góða færni í að leiða hópa og verkefni, hvetja samstarfsfólk og skapa jákvætt vinnuumhverfi.

Leysi vandamál á skilvirkan hátt.

Á auðvelt með árangursrík samskipti við ólíka hópa og einstaklinga.

Á auðvelt með að tileinka mér nýjar aðstæður, tækni eða verklag.

Reynsla í að stjórna mörgum verkefnum samtímis og tryggja skil á réttum tíma.

Hæfni til að nýta fjölbreyttar aðferðir við lausn verkefna og laga sig að mismunandi aðstæðum.

Geta til að meta stöðu, greina gögn og taka upplýstar ákvarðanir.

Hæfni til að setja skýr markmið og vinna skipulega að því að ná þeim.

Færni til að vinna með öðrum, deila hugmyndum og byggja upp jákvæða liðsheild.

Nokkuð mikil þolinmæði og samkennd.

Mikill drifkraftur til að ná árangri.

Sýni frumkvæði, sjálfstæði og jákvæðni í starfi.”

Meðmæli gefa fyrri atvinnurekendur!

Dilla.