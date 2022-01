Konur í fyrsta sinn með hærri dagvinnulaun en karlar

Christina Goethel ólst upp á Solomons-eyju í Maryland í Bandaríkjunum. Hún varði doktorsritgerð sína í vistfræði sjávarbotndýra í fyrra við University of Maryland Center for Environmental Science in Marine and Estuarine Environmental Science og hefur undanfarin 8 ár unnið við rannsóknir tengdar áhrifum umhverfisþátta (s.s. ísþekju, sjávarhita og sýrustigs sjávar) á stofnstærð og -dreifingu samlokuskelja í norðanverðu Kyrrahafi, þ.e. undan ströndum Alaska.