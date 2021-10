Húsavík í sviðsljósinu í sænsku Idol-söngkeppninni

Birkir Blær Óðinsson mun flytja Húsavík - My Hometown í sænska Idolinu á föstudag. Mynd/skjáskot Tv4

Spennan er að magnast fyrir sænsku Idol söngkeppnina þar sem Birkir Blær Óðinsson, tónlistarmaður frá Akureyri hefur verið að slá í gegn.

Á föstudag kemur í ljós hvort hann hafi hlotið náð fyrir augum og eyrum sænskra kjósenda fyrir flutning sinn á laginu No Good eftir íslensku hljómsveitina Kaleo, sem hann flutti á sl. föstudag.

Á föstudag næstkomansdi stígur hann hins vegar á svið með nýtt lag sem einnig hefur tengingu við Ísland. Tilkynnt var á Instagramsíðu þáttarins hvaða lag varð fyrir valinu hjá Birki Blæ. Keppendur þurfa að syngja lög eftir Svía í næstu umferð, Lög á ensku, fyrir alþjóðlegan markað.

Birkir Blær mun flytja lagið Húsavík - My Hometown úr úr myndinni Euro­vision Song Con­test: The Story of Fire Saga eftir Fat Max Gsus, Rickard Göransson og Savan Kotecha, sem Molly Sandén flutti svo eftirminnilega á Óskarsverðlaunahátíðinni ásamt húsvíkum stúlknakór. Atriðið var tekið upp við Húsavíkurhöfn.

Birkir Blær mun eflaust setja lagið í nýjan og ferskan búning eins og honum er einum lagið og heilla sænsku þjóðina með flutningi sínum og eflaust þá íslensku líka.

Í nýjasta tölublaði Vikublaðsins sem kemur út á fimmtudag er að finna heilsíðuviðtal við Birki Blæ þar sem hann segir frá upplifun sinni af keppninni, tónlistaruppeldinu og framtíðardraumum.