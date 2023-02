Alvarlegt ástand í tengslum við flug um Akureyrarflugvöll. Flugeldsneytisbirgðir til nokkra daga segir Njáll Trausti Friðbertsson

Í rúmt ár hefur Akureyringurinn Kjartan Atli Óskarsson starfað fyrir Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna (UNHCR – United Nations High Commissioner for Refugees) í Juba, höfðuborg Suður-Súdans í Afríku. Kjartan Atli er fæddur árið 1991 á Akureyri og gekk þar í Lundarskóla og síðan Menntaskólann á Akureyri, þaðan sem hann útskrifaðist árið 2011. Hann lauk BA-námi í stjórnmálafræði frá Háskóla Íslands árið 2016 og MS-námi í sagnfræði frá LSE - London School of Economics and Political Science árið 2018. Að því loknu starfaði hann í Utanríkisráðuneytinu í tvö og hálft ár, frá miðju ári 2019 til ársloka 2021. Hjá Flóttamannastofnun SÞ í Suður-Súdan hóf hann störf í febrúar 2022, en hann fékk þá stöðu í gegnum Ungliðaverkefni (e. Junior Professional Officers Programme) Sameinuðu þjóðanna, þar sem ungu fagfólki frá aðildarríkjum er gefið tækifæri til að öðlast reynslu á sviði fjölþjóðlegrar samvinnu undir umsjón sérfræðinga. Í dag birtist á heimasíðu Flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna viðtal Aðalsteins Halldórssonar, starfsnema á upplýsingadeild Flóttamannastofnunar SÞ í Stokkhólmi, við Kjartan Atla. Svo skemmtilega vill til að Aðalsteinn er líka Akureyringur, raunar jafnaldri Kjartans Atla og skólabróðir úr Lundarskóla. Aðalsteinn veitti Vikublaðinu góðfúslegt leyfi til að birta viðtalið við Kjartan Atla.