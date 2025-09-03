Sláturtíð hafin hjá KN á Húsavík

03. september, 2025 - 12:50 Margrét Þóra Þórsdóttir
Slátrun geita hefur aukist hin síðari ár hjá Kjarnafæði Norðlenska.
Slátrun geita hefur aukist hin síðari ár hjá Kjarnafæði Norðlenska.

Sláturtíð hófst hjá sláturhúsi Kjarnafæðis Norðlenska á Húsavík í morgun, miðvikudaginn 3. september og er gert ráð fyrir að hún standi yfir til loka október.

Sigmundur Hreiðarsson framleiðslustjóri KN á Húsavík segir að sláturfjöldi í haust sé áætlaður um 90 þúsund fjár, heldur meira en var í fyrrahaust þegar slátrað var um 85.700 fjár. „Talan hefði orðið um 81 þúsund ef við hefðum ekki fengið hluta af þeirri slátrun sem átti að fara fram á Blönduósi. Nýting á sláturhúsinu hér var á hraðri niðurleið, enda hefur fækkað um 4 til 5 % á ári á landsvísu í slátrun nokkur undanfarin ár,“ segir hann.

Um 120 manns að störfum

Vel gekk að ráða fólk til starfa en Sigmundur segir að um 120 manns séu ráðnir inn í húsið í hverri sláturtíð. Um 90% af þeim sem koma til starfa hafa komið áður og margir ár eftir ár. Starfsfólkið kemur víða að eða frá 13 til 15 þjóðlöndum. „Ferðaskrifstofan“ okkar stendur sig mjög vel þegar kemur að ráðningum á sláturhúsið og skipulagi á ferðum þessa fólks.“

Sigmundur segir kjarnastarfsfólk standa sig einkar vel, þetta sé öflugur hópur, „og með þeirri viðbót af fólki sem hingað kemur til starfa ár hvert höfum við mjög sterkt lið til að takast á við þá miklu vertíð sem sláturtíðin er.“ Einnig erum við mjög ánægð með þá verktaka, sem þjónusta okkur, og síðast en ekki síst, þá er gott samstarf við bændur einn af lykilþáttum til að þetta gangi, sem best,“ segir hann.

Til baka

Nýjast

  • Sláturtíð hafin hjá KN á Húsavík

    • 03.09.2025
    Sláturtíð hófst hjá sláturhúsi Kjarnafæðis Norðlenska á Húsavík í morgun, miðvikudaginn 3. september og er gert ráð fyrir að hún standi yfir til loka október.

  • Skarðshlíðarhring, 2. áfangi - Geitur og Gröfur ehf buðu best.

    • 03.09.2025
    Á fundi Umhverfis og mannvirkjaráðs í gær var lagt fram minnisblað dagsett 21. ágúst 2025 vegna opnunar tilboða í Skarðshlíðarhring, 2. áfangi - stofnstígur og umferðaröryggi. Fjögur tilboð bárust í verkið.

  • atNorth á Akureyri kaupir græna forgangsorku - Samningur til fimm ára.

    • 02.09.2025
    Landsvirkjun og gagnaver atNorth á Akureyri hafa samið um kaup gagnaversins á allt að 12 MW forgangsorku frá og með síðari hluta næsta árs. Samningurinn er til fimm ára og þar sem atNorth kaupir einnig upprunaábyrgðir flokkast samningurinn sem grænn raforkusamningur.

  • Söfnuðu fyrir Rauða krossinn

    • 02.09.2025
    Vinkonurnar Arnheiður Lilja, Júlía Dögg og Karítas Katla gengu í hús á efri brekkunni og söfnuðu dóti sem þær seldu svo fyrir framan Nettó Hrísalundi til styrktar Rauða krossinum.

  • Norðurorka vill selja sinn hlut í Skógarböðunum ehf

    • 02.09.2025
    Norðurorka hf., hefur tekið ákvörðun um að setja 4,54% eignarhlut sinn í Skógarböðum ehf. í opið söluferli og býður áhugasömum fjárfestum að gera tilboð í hlutinn.

  • Er menntakerfið eina vandamálið?

    • 02.09.2025
    Umræða um menntakerfið hefur verið hávær undanfarið og ekki síst um námsmat. Margir hafa t.d. gagnrýnt skort á samræmdu mati og notkun bókstafa í matskerfinu. Þetta er mikilvæg umræða, sem á sannarlega rétt á sér, en er þetta einföldun á flóknari vanda?

  • Óvæntur gestur í siglingu með nemendum í Naustaskóla á Húna ll í dag

    • 01.09.2025
    Eins og fram hefur komið þá eru nú um þessar mundir liðin 20 ár síðan Hollvinir Húna byrjuðu að bjóða nemendur sjöttu bekkjar grunnskóla Akureyrar í siglingu og fræðslu á haustinn, og síðan komu grunnskólarnir í Eyjafirði með og sannarlega má segja að þeir nemendur sem hafa farið í siglingu með Húna á haustin s.l 20. ár skipta orðið þúsundum.  

  • Verk lausn byggir smáíbúðir fyrir heimilislausa

    • 01.09.2025
    Samþykkt hefur verið að ganga til samninga við Verk lausn ehf um byggingu smáíbúða fyrir Akureyrarbæ. Dómnefnd sem fór yfir málið í kjölfar útboðs lagði til að tilboði fyrirtækisins yrði fyrir valinu og samþykkti umhverfis- og mannvirkjaráð þá niðurstöðu dómnefndar.

  • Fiskandi formúluaðdáandinn sem elskar Færeyjar Vísindafólkið okkar - Magnús Víðisson

    • 31.08.2025
    Vísindafólkið okkar er mánaðarleg kynning á vísindafólkinu okkar. Magnús Víðisson, aðjúnkt og brautarstjóri við Auðlindadeild, er vísindamanneskja júlímánaðar.
Sjá meira