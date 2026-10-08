PÍSA - Akureyri yfir landsmeðaltali í vísindum og stærðfræði

Ný greining á PISA 2025 sýnir að 15 ára nemendur á Akureyri mælast yfir landsmeðaltali í vísindum og stærðfræði, en munurinn minnkar þegar tekið er tillit til bakgrunns nemenda.
Ný greining Mennta- og barnamálaráðuneytisins á niðurstöðum PISA 2025 sýnir að 15 ára nemendur á Akureyri standa marktækt yfir landsmeðaltali í vísindum og stærðfræðilæsi. Í lesskilningi er frammistaða þeirra hins vegar ekki marktækt frábrugðin landsmeðaltalinu.
Af sjö fjölmennustu sveitarfélögum landsins er Akureyri meðal þeirra sem mælast yfir landsmeðaltali á tveimur sviðum PISA 2025.
Sterk staða Akureyrar sést einnig þegar skoðað er hversu stór hluti nemenda nær þeirri hæfni sem PISA skilgreinir sem grunnviðmið. Hlutfallið á Akureyri var hærra en landsmeðaltalið bæði í vísindum og stærðfræðilæsi.
Niðurstöðurnar þarf þó að túlka með fyrirvara. Nemendahópar sveitarfélaganna eru ólíkir, meðal annars hvað varðar félags- og efnahagslega stöðu og erlendan bakgrunn.
Þegar tekið er tillit til þessara þátta minnkar forskot Akureyrar og er sveitarfélagið þá ekki lengur marktækt yfir landsmeðaltali.
Ráðuneytið bendir jafnframt á að leiðréttar niðurstöður séu ekki einfaldur mælikvarði á gæði skólastarfs.
Niðurstöðurnar ná ekki til einstakra skóla
Niðurstöðurnar gera ekki kleift að bera saman einstaka grunnskóla á Akureyri. PISA-rannsóknin er hönnuð til að meta hæfni nemenda í heild en ekki til að bera saman einstaka skóla.
Þar sem íslenskir skólar eru fámennir yrðu niðurstöður einstakra skóla of ótraustar til að hægt væri að draga af þeim öruggar ályktanir. Ráðuneytið birtir því aðeins niðurstöður eftir sveitarfélögum þar sem nægilega margir nemendur tóku þátt.
Akureyri mælist yfir landsmeðaltali í tveimur af þremur sviðum PISA 2025, vísindum og stærðfræðilæsi. Þegar tekið er tillit til félags- og efnahagslegrar stöðu og erlends bakgrunns nemenda er munurinn hins vegar ekki lengur tölfræðilega marktækur.