PÍSA - Akureyri yfir landsmeðaltali í vísindum og stærðfræði

08. október, 2026 - 11:17 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Brekkuskóli Akureyri. Mynd akureyri.is
Brekkuskóli Akureyri. Mynd akureyri.is

Ný greining á PISA 2025 sýnir að 15 ára nemendur á Akureyri mælast yfir landsmeðaltali í vísindum og stærðfræði, en munurinn minnkar þegar tekið er tillit til bakgrunns nemenda.

Ný greining Mennta- og barnamálaráðuneytisins á niðurstöðum PISA 2025 sýnir að 15 ára nemendur á Akureyri standa marktækt yfir landsmeðaltali í vísindum og stærðfræðilæsi. Í lesskilningi er frammistaða þeirra hins vegar ekki marktækt frábrugðin landsmeðaltalinu.

Af sjö fjölmennustu sveitarfélögum landsins er Akureyri meðal þeirra sem mælast yfir landsmeðaltali á tveimur sviðum PISA 2025.

Sterk staða Akureyrar sést einnig þegar skoðað er hversu stór hluti nemenda nær þeirri hæfni sem PISA skilgreinir sem grunnviðmið. Hlutfallið á Akureyri var hærra en landsmeðaltalið bæði í vísindum og stærðfræðilæsi.

Niðurstöðurnar þarf þó að túlka með fyrirvara. Nemendahópar sveitarfélaganna eru ólíkir, meðal annars hvað varðar félags- og efnahagslega stöðu og erlendan bakgrunn.

Þegar tekið er tillit til þessara þátta minnkar forskot Akureyrar og er sveitarfélagið þá ekki lengur marktækt yfir landsmeðaltali.

Ráðuneytið bendir jafnframt á að leiðréttar niðurstöður séu ekki einfaldur mælikvarði á gæði skólastarfs.

Niðurstöðurnar ná ekki til einstakra skóla

Niðurstöðurnar gera ekki kleift að bera saman einstaka grunnskóla á Akureyri. PISA-rannsóknin er hönnuð til að meta hæfni nemenda í heild en ekki til að bera saman einstaka skóla.

Þar sem íslenskir skólar eru fámennir yrðu niðurstöður einstakra skóla of ótraustar til að hægt væri að draga af þeim öruggar ályktanir. Ráðuneytið birtir því aðeins niðurstöður eftir sveitarfélögum þar sem nægilega margir nemendur tóku þátt.

Akureyri mælist yfir landsmeðaltali í tveimur af þremur sviðum PISA 2025, vísindum og stærðfræðilæsi. Þegar tekið er tillit til félags- og efnahagslegrar stöðu og erlends bakgrunns nemenda er munurinn hins vegar ekki lengur tölfræðilega marktækur.

Til baka

Nýjast

  • PÍSA - Akureyri yfir landsmeðaltali í vísindum og stærðfræði

    • 08.10.2026
    Ný greining á PISA 2025 sýnir að 15 ára nemendur á Akureyri mælast yfir landsmeðaltali í vísindum og stærðfræði, en munurinn minnkar þegar tekið er tillit til bakgrunns nemenda.

  • „Ég varð ástfanginn af landinu og fólkinu“

    • 08.10.2026
    Ungverjinn Ádám Ferenc Gulyas kom fyrst til Íslands árið 2016 til að starfa sem læknir á Akureyri.

  • Þrjú ný fyrirtæki hljóta stuðning frá Drift EA

    • 08.10.2026
    Drift EA hefur valið fyrirtækin Haflind, Terramar og Vaxandi byggð til áframhaldandi stuðnings í Hlunninum. Drift EA hefur nú fjárfest í níu norðlenskum nýsköpunarfyrirtækjum síðan félagið var stofnað árið 2024, auk þess sem sex önnur verkefni hafa fengið vinnuaðstöðu, ráðgjöf og stuðning hjá félaginu.

  • Hver fær reikninginn?

    • 07.10.2026
    Í desember 2023 sagði Kristrún Frostadóttir, þá formaður Samfylkingarinnar: „Nú verður að milda höggið fyrir heimilin.“ Hún gagnrýndi að dregið væri úr stuðningi við skuldsett heimili og leigjendur á tímum hárra vaxta og verðbólgu. Vaxtabótakerfið næði einmitt til „tekjulægsta fólksins með þyngstu greiðslubyrðina“.

  • Sveitarfélög á svæðinu gera samning um Flugklasann Air 66N en óvissa um framlag ríkisins

    • 07.10.2026
    Bæjarráð Akureyrar hefur samþykkt að gera þriggja ára samning við Flugklasann Air 66N,. Samkvæmt honum verða greiddar 500 krónur á hvern íbúa sveitarfélagsins árlega. Nágrannasveitarfélögin hafa einnig samþykkt að gera slíka samninga vegna Flugklasans, þe. Svalbarðsstrandarhreppur, Eyjafjarðarsveit og Hörgársveit. Þingeyjarsveit hefur tekið jákvætt í erindið. Önnur sveitarfélög á svæðinu taka erindi Flugklasans fyrir á næsta fundi sínum.

  • Vilja kortleggja stöðu innflytjenda á Íslandi

    • 06.10.2026
    -„Við vitum enn of lítið,“ segir Markus Meckl, prófessor við Háskólann á Akureyri

  • Í BLEIKUM KJÓL OG MEÐ HATT - Gluggasýning í Hafnarstræti 88

    • 06.10.2026
    Í tilefni af Bleikum október hafa systurnar Áslaug og Brynja Harðardætur Tveiten sett upp gluggasýninguna Í bleikum kjól og með hatt á vinnustofu þeirrar síðarnefndu.

  • Laxá aftur í gamla farveginn – krafturinn í gljúfrinu magnaður

    • 06.10.2026
    Þessa dagana er verið að endurnýja gangráð og segulmögnun í Laxárstöð III. Vatninu sem alla jafna fer um hverfilhjól stöðvarinnar er því beint um sinn gamla farveg í Laxárgljúfri. 

  • Hvað gerðist áður en hjúkrunarheimilið varð lausnin?

    • 06.10.2026
    Umfjöllun Kveiks um lyfjanotkun á hjúkrunarheimilum hefur skiljanlega vakið hörð viðbrögð. Hafandi bæði menntun sem og margra ára reynslu af öldrunarþjónustu og tek ég því nærri mér þegar fólk missir rödd sína, sjálfræði og þátttöku í eigin lífi. Ég hef fylgst vel með umræðunni undanfarið, sem hefur einkum snúist um það sem gerist inni á hjúkrunarheimilunum: lyfjanotkun, mönnun, fjármagn, faglega ábyrgð, eftirlit og rekstrarform heimilanna.
Sjá meira