Kvenfélagið Hjálpin í Eyjafjarðarsveit færði nýverið viðbragðssveit Sjúkrahússins á Akureyri átta töskur að gjöf, fjórar stórar og fjórar minni.
Töskurnar eru ætlaðar undir hópslysabúnað sem sveitin tekur með sér á vettvang ef hópslys verður. Með gjöfinni getur viðbragðssveitin endurnýjað töskurnar sínar og skipulagt búnaðinn betur svo auðveldara sé að finna það sem þarf á vettvangi.
Sjúkrahúsið á Akureyri og viðbragðssveit SAk færa konunum í Kvenfélaginu Hjálpinni kærar þakkir fyrir höfðinglega gjöf.
Frá þessu er sagt á sak.is