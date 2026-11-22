Ég er svo heppin að eiga nokkrar systur. Tvær þeirra gáfu foreldrar mínir mér en hinar færði lífið mér. Það er nefnilega þannig að stundum hittir maður fólk, í þessu tilfelli konur, sem gætu alveg verið í fjölskyldunni því það er eitthvað kunnuglegt við þær. Þess vegna lít ég á þær sem systur mínar. Þær hafa kennt mér margt og auðgað líf mitt á ýmsa vegu.
Ein þeirra hefur kennt mér hin ýmsu gáfulegu og/eða skemmtileg orðatiltæki sem hún hefur í orðfæri sínu. Þetta tiltekna orðatiltæki sem kom upp í huga minn nú og gerir ansi oft, hefur æði oft hjálpað mér í gegnum hugarangur.
,,Dilla mín, það getur ekki verið að manni sé ætlað að skilja allt!” segir Magga systir. Og af því að mér er ekki ætlað að skilja allt, þá stendur eftir að sumt skil ég ekki t.d:
Svo ef þið eruð oft í sömu sporum og ég að skilja ekki af hverju sumt er svona og annað öðruvísi þá get ég huggað ykkur með því að ykkur er sennilega ekki heldur ætlað að skilja allt!