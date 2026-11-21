Skipulagsráð Akureyrarbæjar hefur falið skipulagssviði að leggja fram allt að fjórar tillögur að framtíðarstaðsetningu biðsvæðis fyrir leigubíla í miðbænum.
Núverandi biðsvæði í Túngötu hefur verið til reynslu, en íbúar við Strandgötu hafa kvartað undan hávaða og ónæði, einkum á kvöldin og um helgar. Fjallað verður um málið á fundi skipulagsráðs í næstu viku.
Í bréfi frá forsvarsmönnum Hreyfils segir að mikilvægt sé að tryggja aðgengi að leigubílaþjónustu í miðbænum. Bent er á að erfitt sé að greina á milli ónæðis sem stafi af leigubílum og þess sem fylgi næturlífi almennt. Að mati félagsins hefur biðsvæðið í Túngötu reynst ágætlega, en aðstæður þar séu þröngar og ekki endilega heppilegar til framtíðar.
Leggja til að Ráðhústorg verði skoðað
Hreyfill leggur til að Ráðhústorg verði tekið til sérstakrar skoðunar sem framtíðarbiðsvæði fyrir leigubíla. Félagið telur torgið henta vel vegna miðlægrar staðsetningar og nálægðar við þá staði þar sem eftirspurn eftir þjónustunni er mest. Jafnframt er lögð áhersla á að núverandi biðsvæði verði ekki lagt niður fyrr en önnur raunhæf lausn liggur fyrir.