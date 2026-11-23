Atvinnu- og nýsköpunarnefnd Þingeyjarsveitar hefur mótmælt fyrirhugaðri 15,9% hækkun kílómetragjalds á ökutæki sem lögð er til í tengslum við fjárlög ársins 2027.
Nefndin bendir á að hækkunin muni auka framleiðslu- og flutningskostnað atvinnugreina í Þingeyjarsveit og að gjaldið taki ekki tillit til ólíkra aðstæðna sveitarfélaga. Þingeyjarsveit er landmesta sveitarfélag landsins, byggðin dreifð og vegalengdir oft langar. Hækkunin geti því komið sérstaklega þungt niður á atvinnurekendum og íbúum sveitarfélagsins.
Ályktun nefndarinnar var samþykkt samhljóða.
Frá þessu segir á vef Þingeyjarsveitar