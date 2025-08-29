Norðangarri býður upp á Landablöndu

Tónlistarhópurinn Norðangarri heldur þrenna tónleika á Norðausturlandi um helgina, 29.-31. ágúst.
Þeir fyrstu verða haldnir í tengslum við Akureyrarvöku í Deiglunni, föstudagskvöldið 29. ágúst og hefjast kl. 22. Þá verða tónleikar í Húsavíkurkirkju á sunnudag kl. 11 og í Reykjahlíðarkirkju kl. 16 sama dag. Yfirskrift tónleikanna er Landablanda.
Á tónleikunum flytur Norðangarri sambland af þjóðlögum víða að úr heiminum, m.a. frá Hawaii, Finnlandi, Belgíu, Færeyjum og Tyrklandi, eða alls 13 löndum.
Tónlistin endurspeglar fjölbreytileik mannskyns
Nafn tónleikanna er aðeins tvírætt, en auk þess að fjalla stuttlega um hvert þjóðlag verður komið inn á heiti hvers lands „landa“ (heimabruggs), svona til gamans. Áheyrendur fá á tónleikunum áhugaverða mynd af tónlist sem vex úr jarðvegi ólíkra menningarheima og tungumála. Tónlistin endurspeglar fjölbreytileika mannkynsins - og þá dásamlegu fegurð sem fylgir fjölbreytileikanum segir í tilkynningu.
Fram koma Þórður Sigurðarson, Jón Þorsteinn Reynisson og Erla Dóra Vogler sem öll eru þekkt fyrir faglegan tónlistarflutning og líflega framkomu.
Tónleikarnir eru styrktir af Uppbyggingarsjóði SSNE, Þingeyjarsveit, Samfélagssjóði KEA, Menningarsjóði FÍH og Akureyrarvöku.