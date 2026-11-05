Mikilvæg skref í átt að samþættingu þjónustu við eldri borgara

05. nóvember, 2026 - 11:29 Guðbjörg Anna Björnsdóttir
Guðbjörg Anna Björnsdóttir formaður velferðarráðs og varabæjarfulltrúi Framsóknar
Guðbjörg Anna Björnsdóttir formaður velferðarráðs og varabæjarfulltrúi Framsóknar

Í kosningunum í vor fundum við skýrt fyrir ákalli um að stíga fleiri skref í átt að samþættingu þjónustu við eldra fólk. Það ákall kom bæði frá eldra fólki og aðstandendum þess, en líka frá frábæru starfsfólki ólíkra stofnana sem vinnur daglega að þjónustunni og þekkir vel hvar tækifærin liggja.

Þegar samhæfingu skortir getur það skapað óþarfa flækjustig fyrir notendur, aðstandendur og starfsfólk. Þessu viljum við breyta og þess vegna rataði samþætting þjónustu við eldra fólk inn í málefnasamning meirihluta Framsóknar, L-lista og Sjálfstæðisflokks.

Strax í sumar var ákveðið að hefja vinnu við málið og leita til SSNE og Veltek – Heilbrigðis- og velferðartækniklasa Norðurlands um samstarf. Frá upphafi var horft til þess að verkefnið gæti nýst fleiri sveitarfélögum en Akureyri og bæði SSNE og Veltek tóku vel í þá nálgun.

Nú hefur stjórn SSNE samþykkt að setja fimm milljónir króna í verkefnið „Samþætting þjónustu við eldra fólk á Norðurlandi eystra“ sem áhersluverkefni og fyrir það ber að þakka. Markmiðið er að taka markviss skref í átt að því að samþætta betur þjónustu þvert á stofnanir og bæta þannig aðgengi og gæði þjónustunnar.

Verkefni sem geta skilað raunverulegum breytingum

Í verkefninu verður ekki aðeins unnið að almennri stefnumótun heldur verður farið í afmörkuð verkefni sem þegar hafa verið greind sem vænleg til samþættingar. Þar á meðal verður skoðað hvernig hægt er að samræma betur notkun rafrænna lása í heimahúsum og einfalda ferli milli heimahjúkrunar og stuðningsþjónustu, meðal annars með sameiginlegu umsóknarferli.

Einnig verður skoðað hvernig Memaxi getur nýst til betri upplýsingamiðlunar milli notenda, aðstandenda og þjónustuaðila. Þá verður unnið að betri samhæfingu akstursþjónustu við stuðningsþjónusta, dagþjónustu og heilbrigðisþjónustu.

Samþætting matarsendinga í heimahúsum er þegar hafin og sú reynsla mun nýtast áfram í verkefninu. Þannig er verið að vinna með mjög hagnýt verkefni sem geta skilað raunverulegum breytingum í daglegri þjónustu við eldra fólk.

Veltek mun stýra verkefninu en að Veltek standa meðal annars Sjúkrahúsið á Akureyri, Heilbrigðisstofnun Norðurlands, Akureyrarbær og Háskólinn á Akureyri.

Kerfið á að vinna í kringum einstaklinginn

Þetta er mikilvægt fyrsta skref. Samþætting þjónustu er ekki markmið í sjálfu sér heldur leið til þess að gera þjónustuna aðgengilegri og draga úr óþarfa flækjustigi. Eldra fólk og aðstandendur þess eiga ekki að þurfa að finna fyrir mörkum milli stofnana eða velta fyrir sér hvert eigi að leita næst.

Kerfið á, eins og kostur er, að vinna saman í kringum einstaklinginn. Með góðu samstarfi sveitarfélaga, heilbrigðisþjónustu og annarra þjónustuveitenda getum við vonandi með þessu verkefni tekið mikilvæg skref í þá átt á Akureyri og Norðurlandi eystra öllu.

Guðbjörg Anna Björnsdóttir formaður velferðarráðs og varabæjarfulltrúi Framsóknar

Til baka

Nýjast

  • Í 20 ár hefur þjóðin svarað Neyðarkallinu

    • 05.11.2026
    Sjálfboðaliðar björgunarsveitanna ganga í hús og verða á ferðinni dagana 4.–8. nóvember með Neyðarkallinn til sölu. Með kaupum á kallinum getur almenningur stutt við mikilvægt björgunar- og slysavarnastarf.

  • Mikilvæg skref í átt að samþættingu þjónustu við eldri borgara

    • 05.11.2026
    Í kosningunum í vor fundum við skýrt fyrir ákalli um að stíga fleiri skref í átt að samþættingu þjónustu við eldra fólk. Það ákall kom bæði frá eldra fólki og aðstandendum þess, en líka frá frábæru starfsfólki ólíkra stofnana sem vinnur daglega að þjónustunni og þekkir vel hvar tækifærin liggja.

  • Bjarni Ólafsson í nýrri heimahöfn og fær nafnið Margrét

    • 05.11.2026
    Uppsjávarskipið Bjarni Ólafsson AK-70 er komið til nýrrar heimahafnar á Akureyri. Skipinu verður gefið nafnið Margrét og verður þar með fimmta skipið í sögu Samherja sem ber það nafn. 

  • Nýr samningur um ferðamál í Hrísey

    • 05.11.2026
    Akureyrarbær og Ferðamálafélag Hríseyjar hafa undirritað nýjan samning um framlög til verkefna á sviði ferðamála í Hrísey fyrir árin 2026–2029. Markmiðið er að efla eyjuna sem eftirsóknarverðan áfangastað allt árið um kring með samvinnu heimamanna og atvinnu-, menningar- og markaðsteymis bæjarins.

  • Bekkur til minningar um Þorvald Þorsteinsson

    • 05.11.2026
    Skólasystkini hins fjölhæfa listamanns og mannvinar Þorvaldar Þorsteinssonar hafa komið fyrir granítbekk á Hamarkotstúni honum til minningar, skammt frá bernskuheimili hans við Hamarsstíg. Bekkurinn verður afhjúpaður á afmælisdegi hans næstkomandi laugardag, 7. nóvember klukkan 14.

  • Hrísey Varp hjá rjúpu með mesta móti á liðnu vori

    • 04.11.2026
    Varp hjá rjúpu var með mesta móti á liðnu vori í Hrísey og segir Þorsteinn Þorsteinsson sem lengi hefur fylgst með viðgangi rjúpnastofnsins í eynni að það hafi verið svipað og árið 1966, fyrir hálfri öld.

  • Bæjarstjórn Akureyrar mótmælir breytingum á Loftbrú

    • 04.11.2026
    Á fundi bæjarstjórnar Akureyrar í gær óskaði Þórhallur Jónsson Akureyrarlistanum eftir umræðu um fyrirhugaðar breytingar á Loftbrú sem boðaðar hafa verið.  Eftirfarandi ályktun sem Þórhallur lagði fram var samþykkt samhljóða.

  • Meiri tæknimaður en tónlistarmaður

    • 04.11.2026
    Á vef Verkmenntaskólans er að finna skemmtilegt viðtal við Haukur Eiríksson kennara við skólann. Utan kennslu  bregður hann sér af og til í það hlutverk að setjast við hljómborðið með félögum sínum í hljómsveitinni Drykkjum innbyrðis.

  • Nokkrar spurningar til Samfylkingarinnar

    • 03.11.2026
    Ég sé á áframhaldandi greinarskrifum fulltrúa Samfylkingar í Umhverfis- og mannvirkjaráði að ég er inntur eftir svörum. Ég mun nú örugglega valda vonbrigðum þar, því ég verð hreinlega að fá að spyrja að ýmsu á móti.
Sjá meira