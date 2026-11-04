Hrísey Varp hjá rjúpu með mesta móti á liðnu vori

Varp hjá rjúpu var með mesta móti á liðnu vori í Hrísey og segir Þorsteinn Þorsteinsson sem lengi hefur fylgst með viðgangi rjúpnastofnsins í eynni að það hafi verið svipað og árið 1966, fyrir hálfri öld.
„Á þeim tíma urpu nær 300 rjúpur í eynni. Vorið þá var gott og enginn ungadauði. . Margir karranna voru með 2-3 kvenfugla og ef meðaltal eggja í hreiðri er nær 10 egg, sést hversu mikill fjöldi unga, fer til fjalla frá Hrísey. Hrísey er mikil útungunarstöð rjúpna,“ segir hann.
Hændi að sér rjúpur
Ragnar Víkingsson, (1936-2024), sjómaður í Hrísey, fuglaáhugamaður og náttúruunnandi. Hann hændi að sér rjúpur sem komu í talsverðum mæli inn í garð hans og höfðu vetursetu í eynni.
Þegar hann birtist með rauðu skálina og stráði fóðri í kringum sig komu rjúpurnar flögrandi víðs vegar að. Þeir eru ófáir sekkirnir sem hann bar af maískurli í vini sína. „Það var stórkostlegt að sjá þennan höfðingja í miðjum rjúpnahópnum og þær alls óhræddar að tína í sig kornið.
Ragnar Víkingsson, (1936-2024), sjómaður í Hrísey, fuglaáhugamaður og náttúruunnandi
Blessuð sé minning þessa góða fuglavinar sem Raggi Víkings var,“ segir Þorsteinn.
Ólafur Karl Nielsen fuglafræðingur með nokkrum börnum úr Hrísey en hann stundaði m.a. merkingar á rjúpu þar. Myndir: Þorsteinn Þorsteinsson.