Kynna norðlenska ferðaþjónustu í Bretlandi

27. nóvember, 2025 - 15:50 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Jólasveinn úr Dimmuborgum, sem sló heldur betur í gegn Myndir Markaðsstofan
Jólasveinn úr Dimmuborgum, sem sló heldur betur í gegn Myndir Markaðsstofan
Fulltrúar 12 samstarfsfyrirtækja Markaðsstofu Norðurlands eru nú staddir á Bretlandi, þar sem þeir hafa tekið þátt í vinnustofum með fulltrúum breskra ferðaskrifstofa.
 
Vinnustofurnar eru skipulagðar af Markaðsstofu Norðurlands og þangað fór Hjalti Páll fyrir hönd MN, ásamt Chris Hagan sem hefur áður starfað fyrir MN við að kynna norðlenska ferðaþjónustu á breskum markaði.
 
Fyrri vinnustofan var haldin í Brighton, daginn eftir að flogið var frá Akureyri til London. Seinni vinnustofan var svo í Manchester, en þaðan heldur hópurinn aftur til Akureyrar á laugardag.
 
Með hópnum var jólasveinn úr Dimmuborgum, sem sló heldur betur í gegn og vakti kátínu allstaðar þar sem hann fór. Hann skoðaði sig um í Brighton eins og sést á myndunum og botnaði lítið í mörgu!

 

Húsið í Brighton sem er á hvolfi vakti  svo sannarlega áhuga  jólasveins  frá Dimmuborgum

Til baka

Nýjast

  • Hversu margar eru bækurnar?

    • 27.11.2025
    Á heimasíðu VMA er sagt frá skemmtilegri hefð sem skapast  hefur þar á bæ, en þær Hanna Þórey og Dagný bókasafnskonur hafa  reist heilmikið bókajólatré.

  • Kynna norðlenska ferðaþjónustu í Bretlandi

    • 27.11.2025
    Fulltrúar 12 samstarfsfyrirtækja Markaðsstofu Norðurlands eru nú staddir á Bretlandi, þar sem þeir hafa tekið þátt í vinnustofum með fulltrúum breskra ferðaskrifstofa. 

  • Framkvæmdir við sundlaug Svalbarðsstrandarhrepps – nýr pottur, nýtt dekk og nýr skjólveggur

    • 27.11.2025
    Framkvæmdir hafa staðið yfir við sundlaug Svalbarðsstrandarhrepps í haust með það að markmiði að bæta aðstöðu fyrir sundlaugargesti.

  • Öllum starfsmönnum Vélfags ehf sagt upp

    • 27.11.2025
    Eftirfarndi tilkynning var  birt á  Facebookarvegg  Vélfags efh rétt í þessu:

  • Danssetrið hlýtur samfélagsstyrk Krónunnar á Norðurlandi

    • 27.11.2025
    Krónan hefur nú valið þau fjórtán verkefni sem hljóta samfélagsstyrk frá Krónunni í ár og líkt og fyrri ár eru langflestir styrkhafar staðsettir á landsbyggðinni í nærsamfélagi verslana Krónunnar. Meðal þeirra sem hlutu styrk er Danssetrið á Akureyri fyrir kaupum á búnaði fyrir barnajóga og danskennslu.

  • Fundað um krefjandi stöðu vegna mönnunar á Sjúkrahúsinu á Akureyri

    • 26.11.2025
    Alma D. Möller heilbrigðisráðherra, Ásta Valdimarsdóttir ráðuneytisstjóri, aðstoðarmaður ráðherra og sérfræðingur ráðuneytisins á sviði mannauðsmála funduðu í gær með framkvæmdastjórn Sjúkrahússins á Akureyri (SAk), fulltrúum lækna og fagráði SAk vegna erfiðrar stöðu á SAk við mönnun ákveðinna sérgreina, þá sér í lagi lyflækninga.

  • Skemmtilegasta námið sem ég hef farið í

    • 26.11.2025
    „Þetta var skemmtilegasta nám sem ég hef farið í,“ segir Elísabet Sævarsdóttir veitingastjóri veitingastaðarins Striksins á Akureyri en hún var í fyrsta námshópnum í framreiðslu sem VMA brautskráði vorið 2023.

  • Ölduhverfi í Eyjafjarðarsveit Framkvæmdir ganga vel

    • 26.11.2025
    Framkvæmdir við vegkerfi, fráveitu og ofanvatnskerfi í Ölduhverfi sem rís í Eyjafjarðarsveit ganga vel.

  • Jólasveinn ársins 2025

    • 26.11.2025
    Agnieszka Szczodrowskavar valin „Jólasveinn ársins 2025“ á lokafundi stjórnar og trúnaðarráðs Framsýnar á árinu. Fundurinn fór vel fram að venju og skemmtu fundarmenn sér afar vel undir heimatilbúnum skemmtiatriðum og góðum veitingum frá Gamla bauk.
Sjá meira