Kynna norðlenska ferðaþjónustu í Bretlandi

Jólasveinn úr Dimmuborgum, sem sló heldur betur í gegn Myndir Markaðsstofan
Fulltrúar 12 samstarfsfyrirtækja Markaðsstofu Norðurlands eru nú staddir á Bretlandi, þar sem þeir hafa tekið þátt í vinnustofum með fulltrúum breskra ferðaskrifstofa.
Vinnustofurnar eru skipulagðar af Markaðsstofu Norðurlands og þangað fór Hjalti Páll fyrir hönd MN, ásamt Chris Hagan sem hefur áður starfað fyrir MN við að kynna norðlenska ferðaþjónustu á breskum markaði.
Fyrri vinnustofan var haldin í Brighton, daginn eftir að flogið var frá Akureyri til London. Seinni vinnustofan var svo í Manchester, en þaðan heldur hópurinn aftur til Akureyrar á laugardag.
Með hópnum var jólasveinn úr Dimmuborgum, sem sló heldur betur í gegn og vakti kátínu allstaðar þar sem hann fór. Hann skoðaði sig um í Brighton eins og sést á myndunum og botnaði lítið í mörgu!
Húsið í Brighton sem er á hvolfi vakti svo sannarlega áhuga jólasveins frá Dimmuborgum