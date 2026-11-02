Kvennaknattspyrna KA endurnýjar ekki samstarfssamning við Þór

02. nóvember, 2026 - 14:27 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Kvennaknattspyrna KA endurnýjar ekki samstarfssamning við Þór
Kvennaknattspyrna KA endurnýjar ekki samstarfssamning við Þór

Eftirfarandi tilkynning var send til fjölmiðla frá kvennaráði knattspyrnudeildar KA rétt í þessu

KA og Þór hafa um árabil staðið saman að rekstri kvennaknattspyrnu á Akureyri í 3. flokki, 2. flokki og meistaraflokki kvenna.

Samstarfssamningur félaganna rann sitt skeið á enda 15. október sl. og hefur KA tekið þá ákvörðun að endurnýja hann ekki.

Að baki ákvörðuninni liggur sú framtíðarsýn KA að kvennaknattspyrna verði hornsteinn í starfi félagsins og að stúlkur sem hefja æfingar hjá KA fái tækifæri til að leika undir merkjum félagsins alla leið upp í meistaraflokk.

Frá og með næsta tímabili mun KA tefla fram eigin liðum í 3. flokki, 2. flokki og meistaraflokki kvenna. Félagið lítur björtum augum til þessa nýja kafla og hlakkar til að byggja upp öflugt, faglegt og skemmtilegt kvennastarf sem KA-fólk getur verið stolt af.

KA þakkar Þór fyrir gott og gifturíkt samstarf í gegnum tíðina og óskar félaginu alls hins besta.

Fyrir hönd kvennaráðs knattspyrnudeildar KA
Ásgeir Örn Blöndal

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