Kaldbakur EA 1 í flotkví Slippsins á Akureyri

Togarinn Kaldbakur EA 1, bolfisktogari Samherja, hefur verið í flotkví Slippsins á Akureyri undanfarna daga.
Jóhann Freyr Jónsson á útgerðarsviði Samherja segir unnið að ýmsum uppfærslum og árvissu viðhaldi, sumarið sé á margan hátt hentugur tími til slíkra verkefna.
„ Við getum sagt að þetta sé heildar yfirferð í viðhaldi. Skrokkurinn verður málaður eftir þörfum, farið yfir ástand skrúfu og stýris svo einhver atriði séu nefnd. Auk þess fer fram svokölluð fimm ára DNV skoðun, sem er alþjóðlegur staðall um heildarástand skipa. Þessi tímasetning á viðhaldi skipa er heppileg vegna sumarleyfa í fiskvinnslum félagsins og ég geri ráð fyrir því að Kaldbakur haldi til veiða á nýjan leik í lok mánaðarins,“ segir Jóhann Freyr.
Allir keppast við að skila góðu verki
Jóhann Freyr segir lykilatriði að undirbúa alla verkþætti sem best.
Slippurinn hefur alla tíð veitt okkur frábæra þjónustu og sömu sögu er að segja um aðra verktaka sem koma að verkefni sem þessu, enda er þetta töluverð teymisvinna. Hérna á Akureyri er víðtæk þekking á þjónustu við skipaflota Samherja, sem er að sjálfsögðu afar mikilvægt og áhöfn Kaldbaks kemur að þessu öllu saman með margvíslegum hætti. Ég á ekki von á öðru en að allt gangi upp samkvæmt settu tímaplani, enda keppast allir við að skila góðu verki,“ segir Jóhann Freyr.
Samherji.is sagði fyrst frá.