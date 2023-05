AC/DC gerð góð skil á Græna hattinum

Ljósmynd/Thorsteinn Rafnsson

AC/DC, hinni goðsagnakenndu hljómsveit, sem á mest seldu rokkplötu allra tíma, Back In Black, og hátt í 200 milljón plötur seldar um heim allan á rúmlega 40 ára ferli, verður gert hátt undir á á Græna hattinum, 26. maí næstkomandi.

Ástæða þess að talið er í á þessum tímapunkti er sú að hlaðvarpið ”Alltaf sama platan” þar sem þáttarstjórnendurnir Smári Tarfur og Birkir Fjalar fjalla um eina plötu sveitarinnar í hverjum þætti hefur runnið sitt skeið og því ber að fagna með rokkmessu.

Á rokkmessunni fá aðdáendur sveitarinnar að heyra lög eins og Back in black, Thunderstruck, You shook me all night long, Highway to hell, Hells bells, Let there be rock og fleiri stórsmelli. Það er valinn maður í hverju rúmi í þessari mögnuðu messu en hljómsveitina skipa þaulvanir og þéttir íslenskir rokkarar sem hafa gert garðinn frægan í ekki ómerkari sveitum eins og HAM, DIMMA, DR. SPOCK, VINTAGE CARAVAN, 13 og ENSÍMI.

ROKKMESSU SVEITIN:

Söngur: Stebbi Jak

Söngur: Dagur Sig

Gítar / bakrödd: Óskar Logi Ágústsson

Gítar / bakrödd: Franz Gunnarsson

Bassi / bakrödd: Flosi Þorgeirsson

Trommur: Hallur Ingólfsson

HVAÐ: AC/DC ROKKMESSA

HVAR: REYKJAVÍK OG AKUREYRI

HVENÆR: HÚRRA 6. MAÍ & GRÆNI HATTURINN 26. MAÍ

KLUKKAN: HÚS OPNA KL. 20:00. ROKKMESSUR HEFJAST KL. 21:00

MIÐASALA: FORSALA HJÁ MIDIX.IS. EINNIG SELT VIÐ HURÐ EF EKKI VERÐUR UPPSELT.

FORSÖLU HLEKKUR: https://www.midix.is/is//eid/74/group/1

FACEBOOK VIÐBURÐUR REYKJAVÍK: https://fb.me/e/1cKuUc6iR

FACEBOOK VIÐBURÐUR AKUREYRI: https://fb.me/e/5AZWZTz1z