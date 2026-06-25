Helgi Már Hafþórsson vann 6 titla í berboga og langboga á Íslandsmeistaramótinu og á nú öll Íslandsmetin líka

Keppendur frá ÍF Akri komu sáu og sigruðu á Íslandsmeistaramótinu í bogfimi utandyra en mótið fór fram í Fagralundi Kópavogi um s.l. helgi.
Helgi Már Hafþórsson fór hreinlega á kostum og og stóð uppi sem sexfaldur Íslandsmeistari berboga og langboga, hann er eftir helgina handhafi allra Íslandsmeta sem í boði eru í þessum flokkum en þau eru sex talsins. Fyrir mótið hafði Helgi lítð snert á langboga og þvi var kannksi ekki rieknað með miklu en Helgi kom sá og sigarði með glæsibrag.
Á heimasíðu Bogfimissambands Íslands er að finna eftirfarandi frásögn:
Helgi Már Hafþórsson tók alla þrjá Íslandsmeistaratitlana á ÍM í berboga á laugardaginn 20 júní (Karla, félagsliða og óháð kyni) og endurtók það svo á sunnudeginum 21 júní en þá á ÍM í berboga sem er önnur keppnisgrein og tók aftur alla þrjá Íslandsmeistaratitlana (Karla, félagsliða og óháð kyni). Enginn af titlunum var gefins þar sem mikil og hörð samkeppni var í öllum flokkum og stundum munaði bara bráðabana (einni ör) að allt gengi í hag Helga og hann næði þessum árangri. Verulega vel gert.
Til viðbótar við það að vinna alla 6 Íslandsmeistaratitlana sem hann keppti um þá sló hann einnig tvö Íslandsmet, eitt í félagsliðakeppni berboga og annað í einstaklingskeppni langboga karla með næstum 100 stigum! Og tæknilega séð sló hann annað félagsliðamet, en samkeppnin var slík að fleiri en eitt félagslið sló Íslandsmetið í báðum keppnisgreinum sem hann keppti í.
Helgi keppir í bæði Langboga og Berboga flokkum, almennt eru fáir í íþróttinni keppa í tveim greinum, en báðir bogaflokkarnir eru bogar án miðs og án aukabúnaðar, ólíkt Trissuboga og Sveigboga flokkum (mið, jafnvægisstangir o.fl. leyfilegt). Þannig að Langbogi og Berbogi eru í raun líkustu keppnisgreinarnar í íþróttinni, þó að það sem töluverður munur á.
Helgi var í öðru sæti í undankeppni berboga karla og í undankeppni berboga óháð kyni, en félagsliðið hans var í efsta sæti í undankeppni ÍM og sló Íslandsmet félagsliða í undankeppni ÍM í berboga.
Í útsláttarleikjum vann Helgi sig í gegnum fyrri Íslandsmeistara með því að sigra Gumma Guðjónsson úr BFB Kópavogi 6-2 í undanúrslitum (Íslandsmeistari 2024) og svo í gull úrslitaleiknum mætti Helgi liðsfélaga sínum Izaar Arnar Þorsteinssyni (Íslandsmeistari 2025) og vann hann einnig í gull úrslitaleiknum 6-2 og tók Íslandsmeistaratitilinn utandyra í berboga karla í fyrsta sinn. Lokaniðurstaða karla var því nokkuð skondið í sömu röð og Íslandsmeistarar síðustu ára.
1 sæti Íslandsmeistari 2026 Helgi Már Hafþórsson – ÍF Akur – Akureyri
2 sæti Íslandsmeistari 2025 Izaar Arnar Þorsteinsson – ÍF Akur – Akureyri
3 sæti Íslandsmeistari 2024 Gummi Guðjónsson – BF Boginn – Kópavogi
Í keppni um Íslandsmeistaratitilinn óháð kyni, vann Helgi sig nokkuð örugglega í gegnum 8 manna og undanúrslit 7-1 og 6-0, þrátt fyrir að það væri gegn Íslandsmeisturum innandyra 2026 og mætti á endanum aftur liðsfélaga sínum Izaar Arnar í gull úrslitaleiknum. Leikurinn var mjög jafn Helgi vann fyrstu lotu 2-0, Izaar jafnaði í annarri lotu 2-2 og komst svo yfir í þriðju lotu 4-2. Helgi jafnaði í 4-4 í fjórðu lotu og vann svo loka lotu úrslitaleiksins 22-20 og tók 6-4 sigur og annar titill í höfn
Lóa Margrét Hauksdóttir tók bronsið óháð kyni gegn Hebu Róbertsdóttir báðar úr BFB Kópavogi (og báðar hafa unnið til einstaklingsverðlaun á Evrópubikarmótum og EM ungmenna nokkrum sinnum á síðustu 4 árum, þannig að það er enginn skortur á samkeppni fyrir Helga)
Aðeins tvo efstu lið í undankeppni ÍM halda áfram í útsláttarleiki í félagsliða og fara því beint í gull úrslitaleik. Þar mættust lið Bogfimifélagsins Bogans í Kópavogi 2026 sem vann félagsliðatitilinn 2024 og 2025, og Íþróttafélagsins Akur á Akureyri sem hefur aldrei unnið titilinn utandyra. Liðin voru mjög jöfn í undankeppni en Akureyringar voru aðeins sterkari (1607-1568), en bæði liðin skoruðu yfir eldra Íslandsmeti.
Kópavogsmenn tóku fyrstu lotuna 40-35 og 2-0 forystu í leiknum. Akureyringar náðu sigri í annari lotu með 1 stigi 40-39 og jöfnuðu leikinn 2-2. Liðin jöfnuðu svo þriðju lotu 46-46 og staðan 3-3 og jöfnuðu svo aftur loka lotuna 41-41 og leikurinn endaði því í jafntefli 4-4. Því þurfti bráðabana til þess að ákvarða hvort liðið myndi sigra leikinn og taka titilinn heim, 1 ör per íþróttamann hæst skorandi liðið vinnur. Þar tóku Akureyringar sigurinn með minnsta mögulega mun, einu stigi 24-23 og sigruðu bráðabanann og Helgi tók því sinn fyrsta Íslandsmeistaratitil félagsliða utandyra.
Helgi var efstur í undankeppni ÍM í langboga með nýtt Íslandsmet 632 stig sem var næstum 100 stigum hærra en eldra Íslandsmetið. Félagslið Helga skoraði einnig yfir núverandi Íslandsmeti í undankeppni ÍM, en samkeppnin var slíka að annað félagslið gerði það sama en var með hærra skor og þeir tóku því Íslandsmetið þó að bæði lið hafi skorað yfir því.
Keppni um einstaklings Íslandsmeistaratitilinn Langboga karla:
Helgi komst auðveldlega í gegnum 8 manna úrslit, en strögglaði smá í undanúrslitum en náði sigrinum 6-4 og komst í gull úrslit. Þar mætti hann Reykvíkingnum Ralfs Simanis úr Langbogafélaginu Freyju í úrslitum um titilinn. Strákarnir byrjuð jafnir í fyrstu lotu leiksins 26-26 og staðan því 1-1. Helgi vann aðra og þriðju lotu 28-25 og 26-24 og leiddi því leikinn 5-1. Sá sem er fyrr að ná 6 stigum (af 10 mögulegum) vinnur leikinn og Ralfs þurfti því að vinna næstu lotu tvær lotur til að knýja fram bráðabana, en í fjórðu lotu jöfnuðu strákarnir 24-24 og fengu hvor 1 stig og staðan því 6-2 og Helgi tryggði sér því annan titil. Sveinn Sveinbjörnsson út BFB Kópavogi tók bronsið.
Keppni um einstaklings Íslandsmeistaratitilinn Langboga óháð kyni:
Það var þó ansi mjótt á mununum í keppni um titilinn óháð kyni. Helgi vann sig auðveldlega í gegnum 16 manna úrslitin og 8 manna úrslitin líka 6-0 og því kominn í undanúrslit.
Í undan úrslitum mættustu Helgi og Guðrún Þórðardóttir úr Langbogafélaginu Freyju í Reykjavík, sem vann Íslandsmeistaratitil kvenna og sló Íslandsmet kvenna á mótinu. Guðrún tók fyrstu lotuna 27-25 og 2-0 forystu í leiknum, þau jöfnuðu aðra lotu 25-25 og staðan því 3-1 í leiknum. Guðrún vann svo líka þriðju lotu 25-22 og var komin í 5-1 forystu og útlitið orðið grimmt fyrir Helga sem varð að vinna næstu tvær lotur til þess að knýja fram bráðabana og svo vinna bráðabanann, það var hans eina von. Helgi náði góðri umferð 28-21 og tók fjórðu lotu staðan 5-3. Helgi náði svo ótrúlegri loka lotu með fullkomið skor 30 stig á móti 18 og jafnaði leikinn 5-5 sem þvingaði bráðabana til að ákvarða hver myndi halda áfram í gull úrslit. Í bráðabananum var Helgi þó heppnari og skaut 10 á móti 7 frá Guðrúnu. Guðrún hélt því í brons úrslitaleikinn og Helgi hélt í en annan gull úrslitaleikinn.
Þar mætti hann aftur Ralfs Simanis úr LF Freyju í Reykjavík eins og í úrslitum karla, en í þetta sinn vann Helgi örugglega 6-0 og tók en annan titilinn.
Keppni um Íslandsmeistaratitilinn í félagsliðakeppni langboga:
Aðeins tvo efstu lið í undankeppni halda áfram í útsláttarleiki í félagsliða og fara því beint í gull úrslit. Þar mættust lið Langbogafélagsins Freyju í Reykjavík sem vann titilinn árið 2025 og Íþróttafélagsins Akur á Akureyri. Liðin voru mjög jöfn í undankeppni en Reykavíkingar voru aðeins sterkari (1575-1568).
Reykvíkingar tóku fyrstu lotuna 42-40 og 2-0 forystu í leiknum. Akureyringar náðu sigri í annari lotu með 1 stigi 39-38 og jöfnuðu leikinn 2-2. Akureyringar náðu svo frábærri umferð 48-37 og tóku forystu í leiknum 4-2. Í fjórðu og síðustu lotu leiksins tryggðu Akureyringar sér sigurinn með 36-31 sigur á loka lotunni og því 6-2 sigur í leiknum og fyrsta Íslandsmeistaratitil félagsliða í keppnisgreininni.
Helgi tók því titilinn með félagsliði sínu ÍF Akur. lið LF Freyju 2 tók bronsið.
Samantekt af árangri:
Árangur á ÍM í langboga/hefðbundnum bogum:
Árangur á ÍM í berboga