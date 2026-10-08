Dekurdagar á Akureyri eru hafnir

08. október, 2026 - 16:11 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Vilborg Jóhannsdóttir eða Vilborg i Centro eins oig flestir þekkja hana er algjör driffjöður þegar …
Vilborg Jóhannsdóttir eða Vilborg i Centro eins oig flestir þekkja hana er algjör driffjöður þegar kemur að Dekurdögum og slaufugerð. Mynd Facbooksíða Dekurdaga

Dekurdagar á Akureyri eru hafnir og standa yfir til sunnudags, þetta er  árlegur viðburður  þar sem fólk er hvatt til þess að njóta lífsins, enda fjölmargt  í boði .   

 Hægt er að velja úr fjölda viðburða sem auðga andann og gleðja hjartað, þar að auki bjóða margar verslanir og fyrirtæki upp á ýmiskonar uppákomur og dekurlega afsætti

Eins  og fólki er kunnugt eru Dekurdagar mikilvægir fyrir Krabbameinsfélagið því sala á bleikum slaufum sem almenningur  og fyrirtæki kaupa til að skreyta  hjá sér skilar  félaginu afar vel.   

Verslunareigendur á Akureyri standa að Dekurdögum með aðstoð Akureyrarbæjar en þeir voru fyrst haldnir árið 2008.

Fylgist með á Facebook síðu Dekurdaga þar sem m.a. má sjá frekari upplýsingar.

 

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