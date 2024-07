Jonathan Smith opnar sýningu í Deiglunni

Jonathan Smith gestalistamaður Gilfélagsins í júlí opnar sýningu í Deiglunni föstudaginn 26. júlí kl.19.30. Sýningin stendur yfir helgina 27. og 28. júlí og er opin frá 14 - 17 báða dagana. Aðeins þessi eina sýningarhelgi.

Á sýningunni er eitt stórt málverk (yfir 5 m að lengd) af Akureyri og umlyggjandi landsvæði, og einþrykk frá stór Akureyrarsvæðinu. Málverkið sameinar óhlutbundið landakortamyndefni frá þremur sjónarhornum sem sameinast í einu myndverki. Einþrykkin sýna hinsvegar ýmsa staði á Akureyri sem vöktu athygli listamannsinns á ferð hans um bæinn.

Jonathan er frá Boston, Massachusetts, USA. Hann nam myndlist til BA gráðu við University of New Hampshire og hlaut meistaragráðu frá City University of New York, Brooklyn College. Hann hefur búið á Boston svæðinu undanfarin 35 ár, þar sem hann kennir málun í framhaldsskóla grafík og teikningu. Hann heldur úti vinnustofu í Concord, Massachusetts og hefur sýnt verk sín á fjölmörgum stöðum í og umhverfis Boston.

Jonathan Smith býr til óhlutbundin málverk byggð á landakortum og gervihnattamyndum. Hann var hrifinn af kortum, atlösum og Landsat-ljósmyndum frá unga aldri en fyrsta tilraun hans með myndmál kortanna var seint á níunda áratugnum þegar hann var í framhaldsnámi. Í nýjustu mynd-röð sinni, The Look of Our Land, hefur hann þróað verkin með því að nota aðferð sem sameinar tvær ólíkar kortamyndir - önnur á þunnum hrísgrjónapappír sem verður gegnsær við samrunann, hin á þyngra efni (við), plötu eða þungan pappír. Hann þróar síðan áfram þessar myndir með því að nota þunn, gagnsæ litalög (gljáa) og býr þannig til áhrif sem minna á gler eða gimsteina. Skásettar línur skera í gegnum bútasaum af litum sem grunnur að heildarverkinu.