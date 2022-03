Fyrst til að ljúka doktorsprófi við Viðskipta- og hagfræðideild Háskóla Íslands

Helga Kristjánsdóttir er prófessor og hagfræðingur við Viðskiptadeild Háskólans á Akureyri. Rannsóknir hennar eru einkum á sviði alþjóðahagfræði.

Hefur unnið að umfangsmiklum rannsóknum

Helga hefur verið virk í rannsóknum og sinnt umfangsmiklum fræðastörfum. Meðal annars með birtingum hjá Springer, Elsevier og Routledge Taylor & Francis. Hún á fjölda ritrýndra alþjóðlegra vísindagreina á vefnum Web of Science ISI. Sérhæfing hennar er á sviði viðskipta- og hagfræði með áherslu á alþjóðahagfræði. „Smá hagkerfi reiða sig yfirleitt meira á alþjóðaviðskipti en stór hagkerfi, í formi innflutnings sem þau mæta með útflutningi. Í smáum hagkerfum felast tækifæri til vaxtar fyrirtækja oft í alþjóðlegum viðskiptatækifærum, sem leitt getur til aukinnar stærðarhagkvæmni í framleiðslu,“ segir Helga.

Rannsóknir Helgu hafa verið á sviði þjóðhagfræði, sem og viðskiptafræði með greiningu milliríkjaviðskipta. Einnig á sviði alþjóðlegrar fjárfestingar í formi svokallaðrar beinnar erlendrar fjárfestingar, í tengslum við endurnýjanlega orku og sjálfbærni. Jafnframt hefur Helga rannsakað ferðaþjónustu.

Menningarmunur milli landa getur haft áhrif á alþjóðaviðskipti

Vísindagreinar Helgu fjalla meðal annars um fræðilegan grunn alþjóðahagfræði og beina erlenda fjárfestingu. „Með því að ráðast í beina erlenda fjárfestingu (BEF) sem að jafnaði miðast við 10% eða hærri hlut, verður fyrirtækið sem ræðst í fjárfestinguna að fjölþjóðafyrirtæki. Alþjóðaviðskipti kunna því að fela í sér beina erlenda fjárfestingu (BEF) í öðru landi. Fyrirtæki með höfuðstöðvar í tilteknu landi ráðast stundum í slíka fjárfestingu til að fá aðgang að erlendum markaðsvæðum, sem kann að vera þeim hagfellt að teknu tilliti til tolla og útflutningskostnaðar. Við gerð líkana á sviði alþjóðahagfræði, er meðal annars tekið tillit til menningar einstakra landa, þar sem svipuð menning liðkar fyrir viðskiptum“ segir Helga.

Fyrsti doktor frá Viðskipta- og hagfræðideild HÍ

Helga var fyrsti doktorsnemi til þess að ljúka doktorsprófi við Viðskipta- og hagfræðideild Háskóla Íslands. Doktorsritgerð Helgu bar titilinn Determinants of Exports and Foreign Direct Investment in a Small Open Economy. Í doktorsritgerðinni var leitast við að skýra hvað knýr útflutning og beina erlenda fjárfestingu í smáu opnu hagkerfi á borð við Ísland. Í doktorsritgerðinni er stuðst við kenningar í alþjóðahagfræði með áherslu á hagrannsóknir

Hver er Helga?

Helga er úr Eyjafirði, hún lauk stúdentsprófi frá Menntaskólanum á Akureyri árið 1989 og BS prófi í hagfræði frá Háskóla Íslands árið 1992. Hún lauk jafnframt MBA gráðu í stjórnun frá Boston College, í Boston, Massachusetts, í Bandaríkjunum árið 1995 og meistaraprófi MS í hagfræði frá Catholic University of Leuven í Belgíu árið 2000. Loks lauk hún doktorsprófi í hagfræði árið 2004 frá Háskóla Íslands. Eftir að hafa lokið doktorsprófi árið 2004 var Helga stundakennari við Háskóla Íslands, Háskólann á Bifröst, Háskólann á Akureyri og orkuháskólann REYST, þar sem hún kom að kennslu 1-2 námskeiða á ári að meðaltali yfir tímabilið 2005 til 2017. Frá árinu 2018 hefur Helga hefur starfað sem lektor, dósent og prófessor við Viðskiptadeild Háskólans á Akureyri, auk þess að vera virk í rannsóknum. Þá varð Helga fyrst kvenna til þess að verða prófessor við Viðskiptadeild Háskólans á Akureyri.

Frá árinu 2002 hefur Helga verið fulltrúi Íslands í samstarfi fræðimanna á Norðurlöndunum, í Svíþjóð, Noregi, Danmörk og Finnlandi á sviði alþjóðahagfræði og ráðstefnuhaldi í tengslum við NOITS ráðstefnuna og annast skipulagningu og fjármögnun ráðstefnunnar á Íslandi.