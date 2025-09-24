„Mér finnst haustin æðisleg" Guðrún Kristín Björgvinsdóttir umsjónamaður Lystigarðsins í viðtali við vef Akureyrarbæjar.

24. september, 2025 - 09:58 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Guðrún Kristín Björgvinsdóttir, umsjónamaður Lystigarðsins á Akureyri Mynd Axel Darri
Guðrún Kristín Björgvinsdóttir, umsjónamaður Lystigarðsins á Akureyri Mynd Axel Darri

Guðrún Kristín Björgvinsdóttir, umsjónamaður Lystigarðsins á Akureyri, hefur unnið í garðinum í tæp 11 ár. Guðrún, sem elskar haustið, er Akureyringur vikunnar á facebooksíðu Akureyrarbæjar

Guðrún er fædd og uppalin á Dalvík en flutti til Akureyrar árið 1998 til að hefja nám í VMA. „Ég starfaði hjá bænum á sumrin og byrjaði sem sumarblómastelpa. Árið 2000 flutti ég suður í tvö ár til að stunda nám í Garðyrkjuskólanum, en kom alltaf norður yfir sumarið til að halda áfram að vinna í blómunum.“

Lystigarðurinn er vinsæll ferðamannastaður og tekur árlega á móti um 180-200 þúsund gestum. Guðrún segir Íslendinga þó aðeins vera lítinn hluta gestanna. „Við fáum til okkar allar rúturnar, flesta farþega af skipunum og svo líka fólk sem ferðast á eigin vegum. Það koma allir til okkar - en Íslendingar mættu vera duglegri að njóta garðsins.“

Að hennar sögn vekur garðurinn mikla hrifningu hjá erlendum ferðamönnum. „Staðsetningin er mjög sérstök – hann er svona norðarlega á landinu og í brekku, sem er óvenjulegt. Hér er fjöldi stórra, gamalla trjáa, runna, fjölærar plöntur, tjarnir og gosbrunnur. Garðurinn er kannski ekki stór en flóran á þessum litla fleti er ótrúlega fjölbreytt. Fólk á ekki til orð og mér finnst þessi garður það flottasta sem er til. Þetta er algjör paradís.“

Nú þegar haustið gengur í garð tekur Lystigarðurinn á sig nýja mynd. „Mér finnst haustin æðisleg og er alltaf til í hverja árstíð. Á sumrin er mikið að gera en nú róast aðeins. Fallegir litir birtast í reynitrjánum og aspirnar gulna og fella lauf. Á haustin er oft stafalogn hér og svo, þegar fyrsti snjórinn fellur og allt hrímast, verður garðurinn alveg stórkostlega fallegur. Lystigarðurinn er svo mikill kyrrðarstaður - þótt fuglalífið sé rosalegt um þessar mundir. Berin á reynitrjánum eru orðin æt og fuglarnir extra glaðir.“

En á hún sér uppáhaldsplöntu? „Ég fæ mjög oft þessa spurningu,“ segir hún hlæjandi. „Á haustin er það kvöldloginn – það er bara ein slík planta í garðinum. Haustloginn blómstrar í ágúst og september og er mjög fallegur. Annars held ég upp á svo margt og finnst allur gróður æðislegur. Meira að segja lambaklukka, sem telst vera illgresi, hún er mjög falleg.“

Til baka

Nýjast

  • „Mér finnst haustin æðisleg" Guðrún Kristín Björgvinsdóttir umsjónamaður Lystigarðsins í viðtali við vef Akureyrarbæjar.

    • 24.09.2025
    Guðrún Kristín Björgvinsdóttir, umsjónamaður Lystigarðsins á Akureyri, hefur unnið í garðinum í tæp 11 ár. Guðrún, sem elskar haustið, er Akureyringur vikunnar á facebooksíðu Akureyrarbæjar

  • Heimsþekktir listamenn með tónleika á Akureyri

    • 24.09.2025
    Það er ekki á hverjum degi sem heimsþekktir listamenn heimsækja Akureyri. Sönghópurinn Voces8 heldur tónleika ásamt finnska konsertorganistanum Pétri Sakari og Kammerkór Norðurlands í Akureyrarkirkju mánudagskvöldið 29. september kl. 20:00. 

  • Þórsvöllur - Stefnt að því að leggja nýja gervigrasið í næstu viku

    • 23.09.2025
    Góður gangur er nú á  framkvæmdum við nýjan gervigrasvöll á Þórsvellinum, en eftir rigningarkafla er allt farið á fljúgandi ferð á ný.  Heimasíða félagsins  segir svo frá.

  • Amtsbókasafnið á Akureyri - Alþjóðlegt eldhús 2025

    • 23.09.2025
    Góð aðsókn var á viðburðinn alþjóðlegt eldhús sem haldinn var á Amtsbókasafninu á Akureyri á dögunum, en nær fjögur hundruð manns mættu og gæddu sér á mat frá um tíu löndum. Vel var haldið utan um viðburðinn, skipulagning til fyrirmyndar og gestir afar glaðir, saddir og sáttir. Sómalía, Panama, Japan, Þýskaland, Bæjaraland, Úkraína, Lettland o.fl. buðu upp á fjölbreytilegan mat, hvort sem um var að ræða sætt eða ósætt, forrétt, aðalrétt eða eftirrétt.

  • Lokaorðið - Mitt hjartans mál

    • 22.09.2025
    Annar unglingurinn á heimilinu hefur verið í ökunámi undanfarnar vikur. Náköld krumla angistarinnar hefur gripið um hjarta mitt og herðir tökin dag frá degi. Æfingaaksturinn er framundan og kvíðinn er allsráðandi. Skyldi ég komast lífs af frá æfingaakstri með unglingi sem hvorki kann að, taka fötin sín upp af gólfinu, laga til í herberginu sínu, búa um rúmið sitt, né setja saman kurteislega orðaða setningu í samtali við móður sína. Illur grunur hefur læðst að mér undanfarnar vikur þegar vinir hafa komið í heimsókn til unglingsins og á meðan þeir dvelja inn í herbergi hans rignir til mín tölvupóstum um að barnið hafi staðist hin og þessi prófin í þessu og hinu í ökuskóla í netheimum. Ég tel rétt að ganga frá mínum málum áður en æfingaaksturinn hefst.

  • Við vorum líka með plan

    • 22.09.2025
    Húsnæðismál eldri borgara á Akureyri hafa kallað á frekari athygli og úrbætur og ekki síst eftir að upp kom mygla á Hlíð haustið 2022. Endurbætur hafa enn ekki hafist á þeim 22 hjúkrunarrýmum sem tekin voru úr notkun og ekki hefur heldur verið tekin ákvörðun um framtíð austurálmu Hlíðar sem er illa farin. Þetta hefur valdið fráflæðisvanda á SAk, aukið álag á stuðningsþjónustu og aðstandendur og ekki síst íbúa okkar sem svo nauðsynlega þurfa á þessari þjónustu að halda.

  • Fréttatilkynning Nýsköpunarsjóðurinn Kría opnar fyrir umsóknir í nýtt fjárfestingaátak

    • 22.09.2025
    Nýsköpunarsjóðurinn Kría (NSK) hefur opnað fyrir umsóknir í nýtt fjárfestingaátak sem miðar að því að fjárfesta í sprotafyrirtækjum snemma á þróunarferli þeirra. Viðskiptahugmyndin sem félagið byggir á þarf að vera vænleg til vaxtar og útflutnings, félagið íslenskt og með starfsemi á Íslandi. Þá er það til framdráttar að lykilteymi félagsins skipi fjölbreyttur hópur með bakgrunn, reynslu og þekkingu sem nýtist vel við framgang félagsins. Félög af landsbyggðinni eru sérstaklega hvött til að sækja um fjárfestingu.

  • Heilabilun – sjúkdómurinn sem hittir sífellt fleiri!

    • 22.09.2025
    Að greinast með heilabilunarsjúkdóm er oftast mikið áfall, ekki eingöngu fyrir þann sem greinist heldur alla sem að honum standa. Heilabilun er í raun fjölskyldusjúkdómur því hann snertir alla sem næst sjúklingnum standa og þegar á líður verður álagið oftast mjög mikið.

  • Barátta sveitarstjórnar Norðurþings fyrir auknum byggðakvóta til Raufarhafnar

    • 22.09.2025
    Sveitarstjórn Norðurþings hefur á undanförnum árum barist fyrir auknum byggðakvóta og sértækum byggðakvóta til Raufarhafnar. Bókanir þess efnis hafa reglulega verið sendar til þingmanna, ráðherra og Byggðastofnunar.
Sjá meira