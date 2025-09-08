Atvinnumál og innviðauppbygging á Norðurlandi til umræðu á opnum fundi í Hofi

Samtök iðnaðarins og Samtök sveitarfélaga og atvinnuþróunar á Norðurlandi eystra boða til opins hádegisverðarfundar í Hofi á Akureyri þriðjudaginn 9. september kl. 12-13 þar sem kastljósinu verður beint að atvinnumálum og innviðauppbyggingu.
Dagskrá
Húsið opnar kl. 11.30 og verður boðið upp á súpu og brauð.
NÁNARI UPPLÝSINGAR: Sigurður Hannesson, framkvæmdastjóri SI, sími 8990517, sigurdur@si.si Albertína Fr. Elíasdóttir, framkvæmdastjóri SSNE, sími 8484256, albertina@ssne.is
