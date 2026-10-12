Sex félagar í Ferðafélagi Akureyrar sæmd gullmerki Ferðafélags Íslands á afmælisári FA

12. október, 2026 - 13:28 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Frá vinstir Páll Guðmundsson (framkvæmdastjóri FÍ), Grétar Grímsson, Ólöf Tryggvadóttir, Haukur Ívar…
Frá vinstir Páll Guðmundsson (framkvæmdastjóri FÍ), Grétar Grímsson, Ólöf Tryggvadóttir, Haukur Ívarsson, Einar Hjartarson, Fjóla Kristín Helgadóttir, Hjalti Jóhannesson og Gunnar Már Gunnarsson Mynd FA

Síðastliðinn laugardag var hin árlega Sviðamessa Ferðafélags Akureyrar haldin í Ljósvetningabúð. 

Þar voru sex einstaklingar sæmd gullmerki Ferðafélags Íslands. Öll ötulir félagsmenn Ferðafélags Akureyrar og hafa verið til margra ára.
Gullmerki FÍ er veitt þeim einstaklingum sem hafa með einum eða öðrum hætti unnið einstakt starf á vettvangi Ferðafélagi Íslands, á kjörsviðum þess og eftir stefnu og gildum.

Til hamingju Einar Hjartarson, Fjóla Kristín Helgadóttir, Grétar Grímsson, Haukur Ívarsson, Hjalti Jóhannesson og Ólöf Tryggvadóttir

Frá þessu segir á samfélagsmiðlum FA

Til baka

Nýjast

  • Ný vinátta og mikil sviðsvinna að baki Mean Girls

    • 12.10.2026
    Það er í mörg horn að líta þegar stór sýning er sett á svið samhliða skólagöngu. Hjá leikfélaginu Píramus & Þispu hefur undirbúningur að uppsetningu Mean Girls þó líka orðið tilefni til nýrra kynna og vináttu. Hrefna Ósk Davíðsdóttir, sem fer með hlutverk Reginu George, segir hópinn hafa þést jafnt og þétt og nýja félaga þegar orðna mikilvægan hluta af starfinu.

  • Sex félagar í Ferðafélagi Akureyrar sæmd gullmerki Ferðafélags Íslands á afmælisári FA

    • 12.10.2026
    Síðastliðinn laugardag var hin árlega Sviðamessa Ferðafélags Akureyrar haldin í Ljósvetningabúð. 

  • Í námi í VMA og spilar með KA og þremur yngri landsliðum í blaki

    • 12.10.2026
    Auk náms á íþrótta- og lýðheilsubraut VMA er heldur betur nóg að gera hjá Ingu Björgu Brynjúlfsdóttur í blakinu. Hún æfir og spilar á fullu sem kantspilari með meistaraflokki KA og er þar að auki í þremur yngri landsliðum Íslands í blaki, U-17, U-18 og U-20.

  • Lokaorðið - Ertu iðnaðarmaður ?

    • 11.10.2026
    Í síðustu viku þurfti ég að skottast suður til Reykjavíkur í mörg mismunandi verkefni. Allt frá því að láta sérfræðing skoða mig, heimsækja vini og vandamenn og ekki síst að hitta börn mín og barnabörn sem búa á Suðurlandinu. Ég fór vel undirbúinn og skipulagði ferðina þannig að tíminn myndi nýtast sem best.

  • Hugbúnaður til heilsu

    • 11.10.2026
    Tólf stúdentar á öðru ári í hjúkrunarfræði við Háskólann á Akureyri lögðu land undir fót á dögunum til að taka þátt í alþjóðlegu námskeiði í Lissabon. Námskeiðið var dagana 28. september til 2. október og ásamt íslensku stúdentunum voru á því hjúkrunarnemar frá Portúgal og Noregi. Með í för voru einnig Þórhalla Sigurðardóttir, Anna Karen Sigurjónsdóttir og Kolbrún Sigurlásdóttir, sem allar starfa við Hjúkrunarfræðideild, auk Valgeirs Árnasonar kerfisstjóra.

  • Alþjóðlegt samstarf í hjúkrunarfræði heldur áfram í Lissabon

    • 11.10.2026
    Tólf stúdentar á öðru ári í hjúkrunarfræði við Háskólann á Akureyri lögðu land undir fót á dögunum til að taka þátt í alþjóðlegu námskeiði í Lissabon. Námskeiðið var dagana 28. september til 2. október og ásamt íslensku stúdentunum voru á því hjúkrunarnemar frá Portúgal og Noregi. Með í för voru einnig Þórhalla Sigurðardóttir, Anna Karen Sigurjónsdóttir og Kolbrún Sigurlásdóttir, sem allar starfa við Hjúkrunarfræðideild, auk Valgeirs Árnasonar kerfisstjóra.

  • Gerði upp húsið og fann sjálfa sig á ný

    • 11.10.2026
    Endurbygging Mela hjálpaði Hildi Óladóttur að ná heilsu á ný. Barry Laker kom fyrst að húsinu sem gestur og hélt að verkinu yrði aldrei lokið. Nú eru þau hjón, hafa tekið á móti yfir þúsund gestum í litlu kaffihúsi og bíða þess að einhver taki við keflinu.

  • Eyjafjarðarsveit verður með landbúnaðarsveitarfélögum

    • 10.10.2026
    Eyjafjarðarsveit hefur haft frumkvæði að því að kanna grundvöll fyrir stofnun Samtaka landbúnaðarsveitarfélaga, að fyrirmynd sambærilegra hagsmunasamtaka. Markmiðið er að skapa sameiginlegan vettvang sveitarfélaga þar sem landbúnaður er mikilvægur þáttur í atvinnulífi og samfélagi, til hagsmunagæslu í málefnum eins og skipulagsmálum, tekjustofnum og samskiptum við ríkisvaldið. Þreifingar hafa farið fram meðal sveitarfélaga og eru viðbrögð jákvæð. Sveitarstjórn Eyjafjarðarsveitar hefur samþykkt samhljóða þátttöku sveitarfélagsins í samtökunum.

  • Mikilvægt að hefjast handa við nýja skammtíma- og frístundaþjónustu

    • 10.10.2026
    „Nú þarf að hafa hraðar hendur, finna staðsetningu og hefjast handa við hönnun,“ segir Katrín Árnadóttir sem vakti athygli á málefnum Brekkukots í viðtalstíma bæjarfulltrúa nýverið. Katrín er móðir Ídu Anton, 10 ára stelpu með Downs heilkenni sem nýtir sér þjónustu Brekkukots.
Sjá meira