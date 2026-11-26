Vakin er athygli íbúa á því að Húsavíkurkirkja verður opin fyrir alla í dag þar sem Séra Magnús Gunnarsson prestur og Séra Sólveig Halla Kristjánsdóttir prestur verða á staðnum ásamt fulltrúum frá Rauða Krossinum sem veita áfallahjálp.
Vakin er athygli íbúa á því að Húsavíkurkirkja verður opin fyrir alla í dag þar sem Séra Magnús Gunnarsson prestur og Séra Sólveig Halla Kristjánsdóttir prestur verða á staðnum ásamt fulltrúum frá Rauða Krossinum sem veita áfallahjálp.
Listasafnið á Akureyri býður gestum á sérstakt ilmferðalag með Fischersund og opnun sýningarinnar Bráðnun í Ketilhúsi í kvöld, fimmtudagskvöldið 26. nóvember. Húsið opnar klukkan 19:30 en dagskráin hefst klukkan 20:00.
Það er ekki á hverjum degi sem nemendur framhaldsskóla fá tækifæri til að stíga út fyrir hefðbundinn ramma listnámsins og láta hugmyndir sínar verða að lifandi listaverki fyrir framan áhorfendur. Það gerðu nemendur listnáms- og hönnunarbrautar Verkmenntaskólans á Akureyri þegar þeir tóku þátt í A! Gjörningahátíðinni í haust með eigin gjörningi í Mjólkurbúðinni á Akureyri.
Stjórn Hafnasamlags Norðurlands hefur samþykkt að bjóða út kaup á LVCS-lágspennukerfi fyrir Torfunefsbryggju á Evrópska efnahagssvæðinu á næstu dögum. Kerfið er síðasti liðurinn í undirbúningi þess að tengja minni skemmtiferðaskip við landrafmagn. Gangi áætlanir eftir verður hægt að tengja fyrsta skipið sumarið 2027.
Laugardaginn 28. nóvember kl. 13 lifna við í Davíðshúsi (Bjarkarstíg 6) Fjalla-Bensi, Eitill og Leó þegar Norðangarri flytur Aðventu eftir Gunnar Gunnarsson. Sagan verður lesin í heild sinni við lifandi tónlist og hljóðheim sem verður til á staðnum. Stemning í anda gömlu húslestranna í stofunni í Davíðshúsi.
Boðið verður til birkistundar næsta laugardag í eldaskálanum í Vaglaskógi. Tilefnið er útgáfa bókarinnar BirkiVist – BirkiVera: Birki í menningu, listum og lífinu. Eldaskálinn verður kominn í notalegan jólabúning og boðið verður upp á birkidrykki, ketilkaffi og aðrar léttar veitingar.