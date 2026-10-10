Mikilvægt að hefjast handa við nýja skammtíma- og frístundaþjónustu

10. október, 2026 - 13:38 Margrét Þóra Þórsdóttir
Brekkukot, skammtíma- og frístundaþjónusta Akureyrarbæjar. Húsið hentar ekki undir starfsemina og br…
Brekkukot, skammtíma- og frístundaþjónusta Akureyrarbæjar. Húsið hentar ekki undir starfsemina og brýnt þykir að hefjast handa við hönnun á nýju húsi sem fellur betur að hlutverki þjónustunnar. Þá er ljóst að mikið rask með tilheyrandi hávaða hefst á reitnum innan tíðar þegar hafist verður handa við byggingaframkvæmdir þar.

„Nú þarf að hafa hraðar hendur, finna staðsetningu og hefjast handa við hönnun,“ segir Katrín Árnadóttir sem vakti athygli á málefnum Brekkukots í viðtalstíma bæjarfulltrúa nýverið. Katrín er móðir Ídu Anton, 10 ára stelpu með Downs heilkenni sem nýtir sér þjónustu Brekkukots.

Brekkukot er við Þórunnarstræti 99, í gamla Húsmæðraskólanum. Þar er rekin skammtíma- og frístundaþjónusta fyrir fatlaða en húsakynni henta ekki vel fyrir þá starfsemi. Húsið er við Tjaldsvæðisreitinn svonefnda þar sem til stendur í nánustu framtíð að byggja talsverðan fjölda fjölbýlishúsa. Heppilegt þykir að hafa starfsemi skammtíma- og frístundaþjónustu í húsnæði sem sérstaklega er byggt undir slíka þjónustu.

Katrín óskaði í viðtalstíma með bæjarfulltrúum eftir upplýsingum um stöðu húsnæðismála fyrir skammtímavistun á Akureyri. Farið var yfir endurbætur á húsnæðinu á fundi nýverið, en ýmislegt hefur verið gert til að bæta úr. Það nægir þó ekki til að húsið henti fyrir starfsemina. Það sem einkum gerir húsnæðið óhentugt eru langir og breiðir gangar sem gera alla yfirsýn erfiða. „Það hefur eitt og annað færst til betri vegar en almennt er öllum ljóst að brýn nauðsyn er á að flytja starfsemina í nýrra og betra húsnæði.“

Ekki eftir neinu að bíða

Katrín ræddi einnig um mikilvægi fagmennsku hvað umrædda starfsemi varðar og að skoða þyrfti hvort að ásættanlegt væri að einn starfsmaður á næturvakt bæri ábyrgð á allt að sex börnum. Í þeim efnum þyrfti sérstaklega að huga að öryggi þeirra og að brunavarnir væru í lagi í húsinu.

Til stendur að byggja á reitnum þar sem tjaldsvæðið var áður og verður hafist handa áður en langt um líður. „Við erum að tala um okkar viðkvæmasta hóp, fötluð börn, einhverf eða með aðrar greiningar. Þau eru sérlega illa stemmd gagnvart hávaða sem óhjákvæmilega fylgir því raski sem öllum framkvæmdum fylgir. Þetta verðum við að hafa í huga og það er í raun ekki eftir neinu að bíða með að setja vinnu í gang varðandi nýtt húsnæði fyrir þessa starfsemi,“ segir Katrín.

Katrín Árnadóttir

Þörf fyrir þjónustuna mun síst minnka

Á liðnu ári nýttu 25 einstaklingar skammtímaþjónustu í Brekkukoti, 4 voru þar í lífsleikniþjálfun og 22 börn nýttu frístundaþjónustu. Fjölmennari hópur nýtir þjónustuna að sumarlagi. Þá geta verið allt að 25 börn í þjónustu í einu.

Í minnisblaði sem lagt var fram í velferðarráði síðastliðið sumar kom fram að byggja þyrfti nýtt hús undir þessa starfsemi og stærð þess yrði á bilinu 500 til 550 fermetrar á einni hæð og með aðgengi að garði. „Ég held að þörf fyrir þessa þjónustu muni síst minnka með árunum og því sé skynsamlegt að horfa til lengri framtíðar og hafa húsið jafnvel stærra,“ segir Katrín.

Til tals hefur komið að nýta lóð við Hæfingarmiðstöðina við Skógarlund til að reisa nýtt húsnæði fyrir skammtíma- og frístundaþjónustu bæjarins. Þá nefndi Katrín að félagið Klettás sem hefur byggingarétt á reitnum hefði áhuga fyrir að kaupa húsið. „Ef það gengur eftir skapast ágætis tækifæri fyrir Akureyrarbæ að afla sér tekna upp í kostnað við nýtt hús,“ segir hún.

Framtíðarsýn komist inn í fjárhagsáætlun

Fyrir kosningar síðastliðið vor ræddi Katrín við forsvarsmenn nærri allra þeirra flokka sem buðu fram og ræddi málefni Brekkukots. „Það tóku allir vel í málið og stóðu með okkur, notendum þjónustunnar. Í málefnasamningi meirihlutans sem var myndaður eftir kosningar kemur fram „að skapa eigi nýja framtíðarsýn fyrir Brekkukot,“ eins og það er orðað í samningnum. Mér þykir það bara mjög gott, en þessi framtíðarsýn þarf að komast inn í fjárhagsáætlun. Það er verið að vinna að fjárhagsáætlun fyrir næsta ár um þessar mundir og ég treysti því og trúi að flokkarnir standi við orð sín og setji þetta mikilvæga málefni ofarlega á listann. Það verður eitthvað að gerast áður en framkvæmdir hefjast á svæðinu. Við megum ekki vakna upp við það einn daginn að ekki hafi verið hugað að þessum viðkvæma hópi og hann skilinn eftir í ryki og hávaða sem fylgir framkvæmdunum,“ segir Katrín.

Til baka

Nýjast

  • Eyjafjarðarsveit verður með landbúnaðarsveitarfélögum

    • 10.10.2026
    Eyjafjarðarsveit hefur haft frumkvæði að því að kanna grundvöll fyrir stofnun Samtaka landbúnaðarsveitarfélaga, að fyrirmynd sambærilegra hagsmunasamtaka. Markmiðið er að skapa sameiginlegan vettvang sveitarfélaga þar sem landbúnaður er mikilvægur þáttur í atvinnulífi og samfélagi, til hagsmunagæslu í málefnum eins og skipulagsmálum, tekjustofnum og samskiptum við ríkisvaldið. Þreifingar hafa farið fram meðal sveitarfélaga og eru viðbrögð jákvæð. Sveitarstjórn Eyjafjarðarsveitar hefur samþykkt samhljóða þátttöku sveitarfélagsins í samtökunum.

  • Mikilvægt að hefjast handa við nýja skammtíma- og frístundaþjónustu

    • 10.10.2026
    „Nú þarf að hafa hraðar hendur, finna staðsetningu og hefjast handa við hönnun,“ segir Katrín Árnadóttir sem vakti athygli á málefnum Brekkukots í viðtalstíma bæjarfulltrúa nýverið. Katrín er móðir Ídu Anton, 10 ára stelpu með Downs heilkenni sem nýtir sér þjónustu Brekkukots.

  • Kalla eftir ábendingum um hættustaði í Norðurþingi

    • 10.10.2026
    Norðurþing vinnur að nýrri umferðaröryggisáætlun sem á að nýtast við að forgangsraða úrbótum í sveitarfélaginu. Íbúasamráð stendur nú yfir og geta íbúar komið á framfæri ábendingum og athugasemdum um umferðaröryggi til 22. október

  • Brák Jónsdóttir - listamanns spjall um verkin fyrir Sigurhæðir

    • 09.10.2026
    Á sunnudaginn komandi 11. október kl 13-13.30 er boðið í samtal með Brák Jónsdóttur myndlistarmanni í Flóru menningarhúsi í Sigurhæðum. Rætt verður um verk Brákar sem hún vann í ár sérstaklega fyrir Sigurhæðir, tilurð verkanna, hugmyndir, áferði og áhrif.

  • Ný og rúmgóð fræhöll tekin í notkun í Vaglaskógi

    • 09.10.2026
    Stórt gróðurhús er nú risið í starfsstöð Lands og skógar í Vaglaskógi. Húsið er viðbót við eldra hús nýtt hefur verið undanfarna áratugi í kynbótastarf á vegum stofnunarinnar og fyrirrennara hennar.

  • Þrettán í einum búningsklefa eina kvöldstund

    • 09.10.2026
    „Nú er allt að verða klárt og mikil tilhlökkun í loftinu,“ segir Jóhanna S. Ingólfsdóttir leikstjóri og formaður Freyvangsleikhússins. Þar á bæ verður glænýtt íslenskt leikrit, Útsynningur frumsýnt í kvöld, föstudagskvöldið 9. október kl. 20. Verkið er eftir Hjálmar Arinbjarnarson, sem er sannkallaður innanbúðarmaður í Freyvangsleikhúsinu en hann hefur tekið þátt í starfi þess í yfir 20 ár. Verkið verður einungis sýnt í október, miðasala fer mjög vel af stað og hvetur Jóhann áhugasama því að hafa hraðar hendur og tryggja sér miða í tíma.

  • Tvær þjóðir í sama landi?

    • 09.10.2026
    Nýafstaðin þjóðaratkvæðagreiðsla staðfesti nokkuð mun stærra en hver afstaða þjóðarinnar sé til ESB. Hún afhjúpaði efnahagslega og samfélagslega gjá sem hefur smám saman myndast milli höfuðborgarinnar og annarra landshluta. Niðurstaða kosninganna eftir kjördæmum leiddi þetta bersýnilega í ljós.

  • Við þurfum að hittast, setjast niður, slaka á og hlusta á hvort annað

    • 08.10.2026
    Það hefur vonandi ekki farið framhjá neinum að n.k laugardag 10 október verður um land allt efnt til við viðburðar sem nefnist Samtalið en til þess var stofnað að frumkvæði Höllu Tómasdóttur, forseta Íslands. Hún vill setja samtal og frið á dagskrá á ný.

  • Dekurdagar á Akureyri eru hafnir

    • 08.10.2026
    Dekurdagar á Akureyri eru hafnir og standa yfir til sunnudags, þetta er árlegur viðburður þar sem fólk er hvatt til þess að njóta lífsins, enda fjölmargt í boði . 
Sjá meira