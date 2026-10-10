Eyjafjarðarsveit verður með landbúnaðarsveitarfélögum

Eyjafjarðarsveit hefur haft frumkvæði að því að kanna grundvöll fyrir stofnun Samtaka landbúnaðarsveitarfélaga, að fyrirmynd sambærilegra hagsmunasamtaka.
Markmiðið er að skapa sameiginlegan vettvang sveitarfélaga þar sem landbúnaður er mikilvægur þáttur í atvinnulífi og samfélagi, til hagsmunagæslu í málefnum eins og skipulagsmálum, tekjustofnum og samskiptum við ríkisvaldið.
Þreifingar hafa farið fram meðal sveitarfélaga og eru viðbrögð jákvæð. Sveitarstjórn Eyjafjarðarsveitar hefur samþykkt samhljóða þátttöku sveitarfélagsins í samtökunum.