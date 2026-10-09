Brák Jónsdóttir - listamanns spjall um verkin fyrir Sigurhæðir

09. október, 2026 - 16:38 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Á sunnudaginn komandi 11. október kl 13-13.30 er boðið í samtal með Brák Jónsdóttur myndlistarmanni …
Á sunnudaginn komandi 11. október kl 13-13.30 er boðið í samtal með Brák Jónsdóttur myndlistarmanni í Flóru menningarhúsi í Sigurhæðum

Á sunnudaginn komandi 11. október kl 13-13.30 er boðið í samtal með Brák Jónsdóttur myndlistarmanni í Flóru menningarhúsi í Sigurhæðum. Rætt verður um verk Brákar sem hún vann í ár sérstaklega fyrir Sigurhæðir, tilurð verkanna, hugmyndir, áferði og áhrif.

Sunnudagurinn er líka seinasti opni dagurinn á Sýningu ársins 2026 í Sigurhæðum og er opið þann dag kl 11-14.

Eftir það er opið nokkra sérvalda og sérstaklega auglýsta daga inn í veturinn og svo er auðvitað alltaf hægt að hafa samband fyrir hópa og leigu á aðstöðu fyrir fundi og hittinga á flora.akureyri@gmail.com.

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