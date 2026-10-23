Tæplega 1300 manns starfa við ferðaþjónustu á Akureyri

23. október, 2026 - 14:49 Margrét Þóra Þórsdóttir
Skatttekjur Akureyrarbæjar af ferðaþjónustu eru í kringum 1,5 milljarðar króna á ári. Millilandaflug…
Skatttekjur Akureyrarbæjar af ferðaþjónustu eru í kringum 1,5 milljarðar króna á ári. Millilandaflug til og frá Akureyrarflugvelli hefur rennt stoðum undir ferðaþjónustu sem heils árs atvinnugrein á svæðinu.

„Ferðaþjónusta hefur á undanförnum árum orðið afar mikilvæg stoð í atvinnulífi á Akureyri,“ segir Jóhannes Þór Skúlason framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar.

Í Akureyrarbæ voru 1.276 manns skráð starfandi í ferðaþjónustu árið 2025, en það er 11,4% af starfandi fólki á Akureyri. Ríflega 200 ferðaþjónustufyrirtæki voru skráð í sveitarfélaginu, 12% af launagreiðendum og 8,4% af atvinnutekjum á Akureyri komu úr ferðaþjónustu. Fyrir Norðurland eystra í heild eru samsvarandi tölur þær að 8,5% vinnandi fólks starfaði við ferðaþjónustu eða 2.046 í allt og fyrirtækin eru 337.

Skatttekjur Akureyrarbæjar af ferðaþjónustu voru um 1,5 milljarðar króna árið 2024 en Jóhannes telur líklegt að þær tölur hafi hækkað síðan þá. Til viðbótar nefnir hann að Hafnasamlag Norðurlands hefur tæpan milljarð í tekjur af komum skemmtiferðaskipa.

Mikil fjárfesting

Jóhannes segir ferðaþjónustu hafa eflst til muna hin síðari ár, bæði með auknu beinu millilandaflugi á Akureyrarvelli og fjárfestingum í innviðum, m.a. hótelbyggingum. Enn er verið að bæta við á þeim vettvangi, m.a. með milljarða fjárfestingu í tengslum við Skógarböðin. Þó vissulega séu þau utan bæjarmarka hafi þau viðtæk áhrif á atvinnulíf í Akureyrarbæ.

„Greinin hefur bæði dregið að fjárfestingar og aukið fjölbreytni í atvinnutækifærum í sveitarfélaginu, þar sem virðiskeðja greinarinnar er víð,“ segir Jóhannes.

Hann bætir við að mikið og gott starf Markaðsstofu Norðurlands og Flugklasans hafi rennt stoðum undir ferðaþjónustu sem heils árs atvinnugrein á svæðinu, sem er gríðarmikilvægt fyrir framtíðar uppbyggingu starfa í bænum.

Jóhannes Þór Skúlason framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar.

Ánægjuleg uppbygging á Akureyri

„Um 8,4% atvinnutekna á Akureyri koma nú frá ferðaþjónustu og tæplega 1300 manns störfuðu í atvinnugreininni 2025. Fjárfestingar hafa einnig komið til í ferðaþjónustu víðar í Eyjafirði sem byggja undir sterkt atvinnulíf á svæðinu öllu og styrkja Akureyri einnig þótt í öðrum sveitarfélögum séu. Fyrir sveitarfélög utan höfuðborgarsvæðisins er fjölbreytt og sterkt atvinnulíf sem byggir á heils árs störfum afar mikilvægt fyrir nærsamfélagið allt.

Uppbygging ferðaþjónustu á Akureyri og þeirrar þjónustu sem henni fylgir og heimafólk getur nýtt, er því sérstaklega ánægjuleg,“ segir Jóhannes.

Til baka

Nýjast

  • Tæplega 1300 manns starfa við ferðaþjónustu á Akureyri

    • 23.10.2026
    „Ferðaþjónusta hefur á undanförnum árum orðið afar mikilvæg stoð í atvinnulífi á Akureyri,“ segir Jóhannes Þór Skúlason framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar.

  • Akureyri Kynjajafnvægi í efsta stjórnendalagi

    • 23.10.2026
    Akureyrarbær hefur hlotið viðurkenningu Jafnvægisvogarinnar 2026 fyrir að hafa náð markmiði um kynjajafnvægi í efsta stjórnendalagi. Viðurkenningin er staðfesting á þeirri vegferð sem sveitarfélagið hefur verið á með því að skapa vinnustað þar sem öll hafa jöfn tækifæri til að vaxa, leiða og hafa áhrif. Fjölbreytt stjórnendateymi tekur betri ákvarðanir, stuðlar að sterkari menningu og betri árangri fyrir sveitarfélagið og samfélagið allt.

  • Undirskriftarlistar vegna Dvergaholts Skipulagsráð hafnar því að opna götuna

    • 23.10.2026
    Skipulagsráð Akureyrarbæjar hefur hafnað erindi íbúa við Dvergaholt sem fóru fram á að gatan yrði opnuð niður í Óseyri. Fram kemur í undirskriftarlista frá íbúum að húsnæði á vegum bæjarins sem eru við götuna vegi þar þungt.

  • Bangaspítalar draga úr ótta barna við heimsóknir á spítala og heilsugæslur  Hlusta

    • 23.10.2026
    Bangsaspítalar hafa um árabil verið viðurkennd aðferð til að fræða börn um heilbrigðisþjónustu á leikrænan hátt. Þeir hjálpa börnum að kynnast starfi heilbrigðisstarfsfólks, draga úr ótta við heimsóknir á heilsugæslu og sjúkrahús og stuðla að jákvæðu viðhorfi til heilsu og umönnunar frá unga aldri. 

  • Eimur stýrir nýju Evrópuverkefni – lífgas í Húnaþingi vestra í brennidepli

    • 23.10.2026
    Eimur stýrir í fyrsta sinn evrópsku samstarfsverkefni eftir að gengið var frá styrksamningi við Evrópusambandið um verkefnið DEPLOY-PED. Styrkurinn nemur tæpum 700 milljónum króna og verkefnið stendur yfir í fjögur ár frá janúar 2027.

  • TaxiAk er ný leigubílastöð á Akureyri

    • 22.10.2026
    „Við erum bara rétt að byrja, en fáum ágætis start þannig að mér finnst það lofa góðu um framhaldið,“ segir Snorri Jónsson einn þeirra sem standa að stofnun nýrrar leigubílastöðvar á Akureyri, TaxiAk. Bílstjórarnir eru fimm talsins og mun sá sjötti bætast við um áramót. Bílaflotinn saman stendur af fjórum fólksbílum og einum 8 manna bíl. Þjónustan stendur til boða allan sólarhringinn.

  • Starfsemi fiskþurrkunar á Laugum hefst að nýju

    • 22.10.2026
    Heimasíða Samherja segir frá því að Umhverfis- og orkustofnun hafi veitt Samherja bráðabirgðaheimild vegna reksturs fiskþurrkunar á Laugum í Reykjadal. Heimildin gildir þar til nýtt starfsleyfi hefur verið gefið út vegna starfseminnar

  • Þrjátíu ár af söng, vináttu og gleði - Afmælistónleikar Karlakórs Eyjafjarðar

    • 22.10.2026
    Karlakór Eyjafjarðar fagnar 30 ára starfsafmæli sínu með stórtónleikum í Menningarhúsinu Hofi á Akureyri laugardaginn 24. október 2026 klukkan 16. Þar verður sannkölluð tónlistarveisla þar sem kórinn, gestasöngvarar og sjö manna hljómsveit sameinast á sviðinu.

  • Um 1.400 íbúðir í byggingu eða undirbúningi

    • 21.10.2026
    „Staðan er góð hvað varðar framboð lóða á Akureyri og við erum þegar farin að huga að frekari úthlutunum, bæði í Móahverfi og á þeim lóðum sem eftir eru í Holtahverfi. Um 1.200 íbúðir eru nú í byggingu eða á lóðum sem nýlega hefur verið úthlutað, auk um 200 íbúða sem eru í undirbúningi á eldri lóðum, þótt óljóst sé hvenær framkvæmdir hefjast þar,“ segir Sunna Hlín Jóhannesdóttir formaður skipulagsráðs Akureyrarbæjar.
Sjá meira