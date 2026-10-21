Bleikur dagur

21. október, 2026 - 13:17 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Starfsfólk Flugverndar og Fríhafnar á Ak.flugvelli taka sig svo sannarlega vel út í bleiku Mynd Aku…
Starfsfólk Flugverndar og Fríhafnar á Ak.flugvelli taka sig svo sannarlega vel út í bleiku Mynd Akureyrarflugvöllur

Bleiki dagurinn er í dag en hann er til að sýna samstöðu með krabbameinssjúkum og vekja athygli á baráttunni gegn krabbameinum. Dagurinn er hápunktur árlegs árvekni- og fjáröflunarátaks Krabbameinsfélags Íslands, Bleiku slaufunnar, sem stendur yfir í október.

Starfsfólk hjá Flugvernd og Fríhafnar á Akureyrarflugvelli lét sitt ekki eftir liggja í gær  eins og sjá má að samfélagsíðum þeirra á meðfylgjandi mynd og  texta sem hér kemur:

,,Þar sem engin flug eru á dagskrá hjá okkur í dag ákváðum við í Flugvernd og Fríhöfn á Akureyrarflugvelli að halda upp á Bleika daginn í gær. Starfsfólkið klæddist bleiku í flugi dagsins til að sýna samstöðu með þeim sem hafa greinst með brjóstakrabbamein."

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