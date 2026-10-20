Besta kaffihús Íslands!

Ármann Atli Eiríksson eigandi Kaffistofunnar í ,,aksjón"
Kaffistofan hefur verið valin sigurvegari á Íslandi í European Coffee Trip Awards 2026! Það er okkur mikill heiður að hljóta þessa viðurkenningu, ekki síst þar sem hún byggir á atkvæðum kaffiaðdáenda.
Frá litlu kaffihúsi og kaffibrennslu á Akureyri höfum við lagt metnað okkar í að bjóða upp á framúrskarandi kaffi, góða þjónustu og notalega upplifun. Við erum ótrúlega þakklát öllum sem hafa heimsótt okkur, stutt okkur og kosið okkur.
Takk fyrir!
Frá þessu segir á samfélagsmiðlasíðum Kaffistofunnar nú síðdegis.