Komast málefni eldri borgara ekki á dagskrá?

28. mars, 2026 - 18:15 Sunna Hlín Jóhannesdóttir og Gunnar Már Gunnarsson
Sunna Hlín Jóhannesdóttir og Gunnar Már Gunnarsson bæjarfulltrúar Framsóknarflokksins á Akureyri skrifa

Vilborg Gunnarsdóttir birti grein í Vikublaðinu á dögunum undir nafninu Bergmálshellir frambjóðenda þar sem hún spyr hvernig standi á því að málefni eldra fólks komist ekki á dagskrá ungu frambjóðendanna? Við getum sannarlega tekið undir hvatningu Vilborgar, enda full ástæða til að ræða málefni eldra fólks af meiri krafti, sama á hvaða aldri við erum.

Málefni sem Framsókn hefur haft frumkvæði að á kjörtímabilinu

Við þökkum hvatninguna og viljum nýta tækifærið til að fara yfir þau mál sem við, bæjarfulltrúar Framsóknar á Akureyri, höfum beitt okkur fyrir þegar kemur að málefnum eldri borgara á þessu kjörtímabili.

Okkar áhersla hefur verið skýr: Að eldri íbúar búi við gott aðgengi að þjónustu, geti tekið þátt í öflugu félagslífi við viðunandi aðstæður og að nægt framboð sé af húsnæði sem hentar öllum.

 

Áherslur næsta kjörtímabils

Á næsta kjörtímabili viljum við tryggja að málin sem við höfum þegar lagt fram fái raunverulega eftirfylgni. Eins leggjum við áherslu á að samþætta alla þjónustu og gera hana heildstæðari. Það er orðið mjög brýnt að samþætta félags-, dags- og heilbrigðisþjónustu og við viljum vera leiðandi á landsvísu. Þetta er hægt, en gerist ekki af sjálfu sér.

