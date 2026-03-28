Komast málefni eldri borgara ekki á dagskrá?

Vilborg Gunnarsdóttir birti grein í Vikublaðinu á dögunum undir nafninu Bergmálshellir frambjóðenda þar sem hún spyr hvernig standi á því að málefni eldra fólks komist ekki á dagskrá ungu frambjóðendanna? Við getum sannarlega tekið undir hvatningu Vilborgar, enda full ástæða til að ræða málefni eldra fólks af meiri krafti, sama á hvaða aldri við erum.
Málefni sem Framsókn hefur haft frumkvæði að á kjörtímabilinu
Við þökkum hvatninguna og viljum nýta tækifærið til að fara yfir þau mál sem við, bæjarfulltrúar Framsóknar á Akureyri, höfum beitt okkur fyrir þegar kemur að málefnum eldri borgara á þessu kjörtímabili.
Okkar áhersla hefur verið skýr: Að eldri íbúar búi við gott aðgengi að þjónustu, geti tekið þátt í öflugu félagslífi við viðunandi aðstæður og að nægt framboð sé af húsnæði sem hentar öllum.
Áherslur næsta kjörtímabils
Á næsta kjörtímabili viljum við tryggja að málin sem við höfum þegar lagt fram fái raunverulega eftirfylgni. Eins leggjum við áherslu á að samþætta alla þjónustu og gera hana heildstæðari. Það er orðið mjög brýnt að samþætta félags-, dags- og heilbrigðisþjónustu og við viljum vera leiðandi á landsvísu. Þetta er hægt, en gerist ekki af sjálfu sér.
Bæjarfulltrúar Framsóknar á Akureyri, Sunna Hlín Jóhannesdóttir og Gunnar Már Gunnarsson